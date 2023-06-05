Бої на Бєлгородщині: Фейгін розповів, як вони впливають на пересічних росіян

Окупанти хотіли захопити Україну за 2-3 дні, але війна тепер добралася і до самої території Росії. Жителі Бєлгородської області добре все це відчувають.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. За його словами, рейди в Бєлгородській області стали логічним розвитком війни Росії проти України.

До теми "Звільняють" прикордонні регіони та є загрозою для Кремля: що відомо про РДК та "Свободу Росії"

Зрозуміло, що весь регіон прекрасно бачить слабкість режиму Владіміра Путіна, який не здатен захистити територію Росії. Вони ще й скаржаться на місцевих, які займаються мародерством.

Ці люди не усвідомлювали, що вже 15 місяців поруч йде війна. З вашого Шебекіно обстрілювали Харків. Можливо, не з самого міста. Але поруч. Тепер росіяни будуть змінювати ставлення до війни. Ті, кого це зачепило особисто, вже поступово змінюють. Ті, хто на відстані, продовжують розповідати казочки,

– зазначив Фейгін.

, що в Бєлгородській області. Вони повідомили, що з цього населеного пункту вже виїхали усі представники російської влади.

Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу

Чи приєднаються звичайні росіяни до РДК та "Свободи Росії"

Як наголосив Фейгін, для того, щоб успішно захопити Бєлгород та його околиці, потрібна значна кількість людей. Але приймати їх потрібно обережно – незрозуміло, кого можуть підіслати російські спецслужби.

На його думку, потрібно надихнути та змусити звичайних "російських мужиків" боротися проти режиму. Їм варто чітко пояснити, що саме Путін з його бандою упродовж десятиліть грабували росіян.

Потрібно змусити їх піти проти режиму. Переконати. Показати силу. Який інтерес? Так вас же роками грабувала російська влада. Тепер можете з ними поквитатися. Заберіть в них все, що у вас вкрали,

– зауважив Фейгін.

Рейди російських добровольців у Бєлгородську область: коротко