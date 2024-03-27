Що сприяло стабілізації фронту і які перспективи в ЗСУ: військове зведення від Світана

Ситуація по всій лінії бойового зіткнення розвивається зі змінним успіхом. Після точкових просувань ворога ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію і навіть почати переломлювати її на свою користь.

В чому причина змін на фронті в щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він також припустив, за якої умови ЗСУ зможуть вийти на паритет з ворогом щодо застосування артилерії.

Зверніть увагу Не здатні пройти невелике село: чи можливий наступ росіян на Харків

Удар по флоту

В мережі з'явилися фото влучань по російському кораблю "Іван Хурс". Світан пояснив, що такий удар не є критичним, але на певний час виведе судно із ладу. І поки не відремонтують, корабель не зможе виконувати бойові завдання.

Адже вдарити так, аби ліквідувати повністю – надзвичайно складно. Або бити на потоплення, або влучити в відсік з боєприпасами, щоб відбувся внутрішній вибух.

Тоді лише можна говорити, що корабель знищений,

– наголосив полковник в запасі.

Удар по Горлівці

За минулу добу також потужні вибухи лунали в Донецькій області в Горлівці. Наразі можна говорити, що кількість снарядів на фронті дещо збільшилась, чому посприяла робота президента Чехії Петера Павела, підкреслив аналітик.

БК точно пішли і зараз наші стволи ожили, до того ж по всій лінії фронту,

– зауважив Світан.

Горлівський відтінок є одним з небагатьох, де ЗСУ перебувають практично на позиціях до 2024 року. Це дає можливість українській артилерії працювати по воєнних уже розвіданих об'єктах.

Ситуація на Авдіївському напрямку

З'явилося відео потужної роботи ЗСУ і на Авдіївському напрямку. Зокрема зараз триває активна робота по коксохімічному заводу, в який раніше зайшли окупанти.

Світан переконаний, що тепер з'явиться можливість почати очищати Авдіївку не лише від ворога, а й від шалених забруднень, яких свого часу завдавав коксохімічний завод.

Обстрілюючи завод, в який зайшли росіяни, ми убезпечуємо деякі наші позиції трохи західніше, і все вказує на те, що справді боєприпаси підійшли, а це вже дає можливість перевести будь-який бій в режим позиційного,

– додав військовий експерт.

Артилерія, за словами Світана, розташована там де і раніше, попри просування росіян. Раніше вона прикривала ці території, однак через брак боєкомплекту росіянам вдалося просунутися на деяких відтинках.

Бої біля Лиману

На Лиманському напрямку залишається ситуація складною. Бійці ЗСУ повідомляють, що кілька тижнів ворог тисне на населений пункт Терни. Однак українській армії вдається потужно нищити, і навіть посувати ворога звідти.

Ця стабілізація відбувається через збільшення боєприпасів, наголосив Світан. Якщо вдасться відновити можливість застосовувати 5 – 7 тисяч боєприпасів, можна буде говорити про паритет з росіянами. Хоча вони використовують приблизно 10 тисяч снарядів, однак Україна має більш точну зброю.

Як тільки підійшла достатня кількість боєприпасів, одразу ж по всій лінії фронту почали проходити зворотні події,

– зауважив Світан.

Також додав, що проблема росіян в тому, що під час руху вони не закопувалися і зайшли на територію, яка більш нагадує полігон для знищення. Артилерія легко дістає ворога на цих відтинках фронту.

"Це позиційна війна, в який головне завдання – зберегти свої життя і забрати якомога більше російських. Це найкраще виконувати за допомогою артилерії, нікуди не рухаючись. Оптимальний варіант знищувати тисячу росіян за добу, ту ж кількість, яку вони можуть мобілізувати", – резюмував Світан.