Щільність обстрілів суттєво впала, – боєць розповів, як змінилися дії ворога на Сході

Ситуація на лінії бойових дій є надзвичайно динамічною. Кожен напрямок виділяється своїми особливостями.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що ситуація на різних ділянках фронту часто буває різною, але взаємопов'язаною.

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До прикладу, ворог після успіхів військових біля Кліщіївки та Курдюмівки очікував, що наступальні дії підуть і на сусідніх напрямках, тому й збільшив кількість артилерійських обстрілів. Вдень і вночі був просто шквальний вогонь.

Протрималося все тиждень-півтора. Потім днів 5 – 6 кожного дня інтенсивність зменшувалася. Ніяких спроб зав'язати стрілецькі бої взагалі не було. Чи пов'язано це з тим, що вони перекидають особовий склад на Південь – не знаю,

– зауважив Ієвлєв.

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Динаміка буває дуже різною

Як наголосив військовий, його підрозділ перебуває на смузі, яка тримається ще з 2014 року. Відстань на різних ділянках є різною: від 400 – до 800 метрів. Тут змінилося багато підрозділів як ЗСУ, так і ворога.

За останні 2 роки тут все мінувалося настільки активно, що окупанти й самі не знають карту своїх мін. Тому й наступати вони тут нормально не можуть. Вчора вони з дронів кидали запалювальні боєприпаси за 100 – 150 метрів від нас, щоб запалити поля. Я не спеціаліст у саперній справі, але розумію, що від вогню не всі міни здетонують. Але загалом інтенсивність за останні 5 – 6 днів спала,

– зазначив військовий.

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