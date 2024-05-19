Ситуація динамічна, противник намагається потіснити ЗСУ, – Генштаб про бої на Харківщині

Окупанти дещо активізувалися на Харківському напрямку. Відбулося 7 бойових зіткнень. Ситуація динамічна, ворог намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.

Українські воїни тримають оборону. Захисники ведуть вогонь у відповідь і контратакують на окремих ділянках.

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Що зараз відбувається на Харківському напрямку

Наразі інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту. Найбільша активність росіян станом на зараз на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони дають відсіч агресору. Упродовж поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 78.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Наразі відбулося 7 бойових зіткнень.

Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук'янців завдав авіаційного удару, застосувавши 5 КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Куп'янському напрямку російська авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки. Інформація уточнюється. Українські воїни відбили вже чотири атаки, ще дві – тривають.

"Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється", – написали в Генштабі.

На Лиманському напрямку бійці Путіна завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

Також з початку доби ворог значно активізувався на Сіверському. Агресор намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Роздолівки. Тут уже відбулося 20 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти провели 9 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. 3 бойових зіткнення ще тривають. Російська авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.

На Покровському – ворог не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація окупантів – завдали ударів у районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано 5 КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак, 10 з них ще тривають.

На Курахівському напрямку зараз також ідуть бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Новомихайлівки відбулось 5 протистоянь, 3 з них ще тривають.

На Времівському – російські загарбники 4 рази намагалися штурмувати наші позиції біля Старомайорського, успіху не мали. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.

На Придніпровському – агресор тричі атакував українських захисників поблизу Кринків, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підрозділи Сил оборони мужньо тримають ворожий натиск по всій лінії фронту. Завдяки впевненим та злагодженим діям, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника. Подекуди здійснюють заходи для покращення тактичного положення,

– підкреслили в Генштабі ЗСУ.