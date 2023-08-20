Бажання у них є, – Харук припустив, чи зможуть росіяни прорвати Куп'янсько- Лиманський напрямок

Окупанти мають намір прорвати оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Однак там зараз тривають запеклі бої з перемінними успіхами.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук, зауваживши, що Куп'янськ-Вузловий є важливим населеним пунктом в плані логістики і для українських військових, і для російських окупантів.

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Росіяни хотіли б захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий

Як наголосив Харук, російські окупанти хотіли б відновити контроль і над Куп'янськом, і над Куп'янськом-Вузловим. Це суттєво спростило б їм логістику на Донбасі.

Зараз на цьому напрямку тривають запеклі позиційні бої з перемінними успіхами. Українське командування чудово розуміє важливість цих населених пунктів. І вже здійснює відповідні заходи, щоб посилити оборону на цьому напрямку.

Наше командування чудово розуміє значення цих населених пунктів. Ніхто не збирається їх просто так віддавати. Можливо, успішний розвиток нашого наступу в бік Азовського моря змусить росіян перекинути резерви з району Куп'янська для парирування цих ударів. Але поки цього не зауважуємо,

– зазначив Харук.

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Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку: коротко