На Куп'янському напрямку росіян проріджує артилерія та Himars: огляд фронту від Світана

Вдруге від початку повномасштабного вторгнення незаконну забудову з назвою Кримський міст було атаковано невідомими об'єктами. Росіяни істерично заявили про підготовку "відповіді", однак на фронті їхня армія уже доживає своє, а атакувати в українські надміцні мости сенсу немає.

Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Також він припустив, навіщо ворог зосередив велику кількість живої сили та техніки на Лимано-Куп'янському напрямку.

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ЗСУ потрібно зруйнувати три мости

Попри масштабні руйнування на Кримському мосту, які видно із космічних знімків, росіяни відчайдушно заявляють, що на логістику окупованих територій на південному напрямку це не вплине.

Велику частину військової техніки окупанти відправляли залізницею, однак була й така, яка рухалася нині пошкодженим мостом. Тепер її переміщуватимуть сухопутним коридором через Ростов, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ тощо. Тому з'являється необхідність зруйнувати і Таганрозький міст.

Для росіян буде реальним відновити Кримський міст, однак не до вересня – жовтня, адже замість зруйнованого "прольоту" доведеться виготовляти новий. Світан переконаний, що це відбудеться лише ближче до нового року.

Можливо, була повторна атака, адже росЗМІ повідомляли, що неподалік мосту було збито 28 дронів. Згодом буде зрозуміло, чи збили їх все-таки, чи вони встигли виконати якесь завдання.

Також на шляху сухопутного коридору є третій міст, який може опинитися під прицілом ЗСУ – Чонгарський, його дещо відновили після попередньої атаки. Після знищення цих 3 мостів є велика ймовірність того, що південні напрямки для росіян залишаться без боєприпасів.

Водночас росіяни істерично заявляли, що будуть відповідати на подібні атаки. Однак полковник запасу вважає, що бити по українських мостах росіянам немає сенсу, адже на відміну від так-сяк зроблених мостів на окупованих територіях ворогом, українські мости надзвичайно міцні, і можуть витримати навіть ядерний удар.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитись відео

Ворог концентрується в напрямку Куп'янська

Ворог зосередив велику кількість сил та засобів на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Командування Збройних Сил повідомляло, що там зібрано близько 100 тисяч росіян, 900 танків, понад 535 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Також зафіксоване просування ворога неподалік Масютівки.

Серед такої великої кількості особового складу ворога є зовсім не підготовлені, не "обстріляні" бійці, які отримують потужну відповідь і відступають назад. Однак не полишають спроб захопити частину території.

Зараз вони виконують завдання в режимі промацування української лінії оборони і готуються до масованого удару тоді, коли ми підемо або форсувати Дніпро, або десь на прорив. Тоді вони максимально підсилять тиск, поки що тривають підготовчі роботи,

– додав військовий аналітик.

До того ж активно їх проріджують українська артилерія та Himars.

Бої на Бахмутському напрямку

Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку втрати регулярної армії Росії наближаються до втрат вагнерівців. Там армія противника втратила близько 80 тисяч особового складу.

Після того як ЗСУ зайняли панівні висоти навколо міста, вони тримають під вогневим контролем виходи та виходи, тому по всьому району знищується близько сотні окупантів за день, така ж кількість пораненими. Ця кількість дорівнює приблизно кількості втрат, які ПВК "Вагнера" зазнавала при наступі на цей напрямок.

Щільність російських військ в районі велика, тому вражаюча можливість артилерії зростає в рази. Однак поки у Росії буде жива сила, туди будуть підтягувати війська, вважає Світан.