Там буде сильний тиск, – Світан пояснив, яка ситуація в районі Куп’янська

Наразі на східному напрямку чи не найважча ситуація. Там українським військовим треба дотримуватися режиму активної оборони та не планувати великих стратегічних наступальних дій.

Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив це тим, що у росіян ще з 2023 року зберігся потенціал для наступу.

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Що означає режим активної оборони

За словами Світана, частину ворожого потенціалу українські військові уже "закопали у землю". Заяви очільника ГУР МО Кирила Буданова про операції в Криму та звільнення півострова, змусили росіян злякатися ще більше. Тоді 150 тисяч загарбників окопувались у Криму.

Це потенціал, який був "закопаний", але інша половина зосереджена на Сході. Поки російський наступальний ресурс не вичерпається, Україні не варто планувати ніяких наступальних дій, бо це призведе до великих втрат,

– сказав військовий експерт.

Відтак оптимальний варіант тримати східний напрямок у режимі активної оборони. Він передбачає, що ворога бачать й намагаються знищити. Противник виходить зі своїх укріплених районів на поверхню, а там вже є механізми його ліквідації. Саме це і роблять українські військові: знищують російську живу сили, техніку, авіацію.

Роман Світан пояснив, що сенс активної оборони полягає в контратаках. Тобто ми зупиняємо атаку противника й починаємо гнати його у протилежний бік. На контратаках повертаємо втрачені позиції. Це те, що сьогодні відбувається на Куп'янському напрямку.

Там буде сильний тиск майже до весни, поки земля, дерева не стануть зеленими. До цього часу росіяни тиснутимуть за допомогою всіх сил та засобів, які у них залишилися ще з минулого року. Тому це однозначно важкий напрямок, але ситуація контрольована,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Він додав, що українським військовим не вистачає обіцяних боєприпасів, на них ми досі чекаємо. Вони можуть суттєво допомогти ЗСУ саме на цьому напрямку. Використання боєкомплекту під час наступальних дій противника буде максимально ефективним. Адже армія окупантів не прикрита нічим і вона пробує рухатися на відкритій поверхні.

Ситуація на Куп'янщині: куди просувається ворог