Готують другу хвилю наступу: як діють окупанти на Куп'янському напрямку

Окупанти готують другу хвилю наступу на Куп'янському напрямку. Туди ворог підтягує більше артилерії.

Про це 24 Каналу розказав ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що нині Куп'янськ росіяни обстрілюють значно більше, ніж раніше.

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"Є побоювання, що росіяни можуть зробити з Куп'янська, принаймні, спробують, таку саму ситуацію як на Бахмутському напрямку. Перше угруповання щось десь якось потроху зникло", – сказав Гайдай.

Для того, аби потім під обстрілами не вивозити цивільних, нині там завчасно проводять евакуацію з прифронтових населених пунктів.

Коли люди залишаються – це величезна проблема для них потім і для тих, хто займається евакуацією,

– наголосив ексголова Луганської ОВА.

Хто воює серед росіян

Переважна тактика росіян – кількість. Нині на фронті немає бійців ПВК "Вагнера". Однак, там є зеки з підрозділів "Шторм Z", яких завербувало міністерство оборони Росії. Однак, підготовка в них гірша.

"Немає вагнерів – і слава Богу. Адже вони все ж таки біли більш підготовлені", – сказав Сергій Гайдай.

Окупанти зібрали 30-тисячне угруповання фанатів ультрас. Однак, ті, після кількох тижнів участі в бойових діях, почали волати про те, аби їх звідти забрали.

Також серед окупантів є підрозділи кадирівців "Ахмат". Вони стоять як "заградзагони" для "Шторм Z".

"Особливо нічого не змінюється. Єдине, що дійсно вони змогли накопичити – величезну кількість техніки важкої, артилерії з боєкомплектом на цьому напрямку", – додав ексголова Луганської ОВА.

Як діють росіяни на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Що відбувається на Куп'янському напрямку