Курська операція: для останнього контрнаступу росіяни перекинули всі елітні сили

Курська операція була успішною та продемонструвала спроможності України до наступальних дій. Також цей крок змусив росіян перекидати всі свої елітні сили для контрнаступу.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також В армію Росії заберуть рекордну кількість осіб: військовий оглядач зауважив важливий нюанс

Які результати мала Курська операція

Павло Паліса пояснив, що операція Сил оборони в Курській області стала серйозним моральним ударом по російській військовій машині.

Ми тоді свідомо перейшли умовну "червону лінію", і зробили це, зокрема для того, щоб продемонструвати власну здатність проводити наступальні операції – навіть тоді, коли наші партнери вважали це малореалістичним. І, до речі, ми провели її досить успішно,

– підкреслив заступник керівника ОП.

За його словами, партнери прогнозували, що Україна зможе утримувати плацдарм в Курській області лише місяць. Насправді ж Сили оборони утримували його протягом семи місяців і це стало важливою демонстрацією спроможності України.

Паліса додав, що для стримування цієї контрнаступальної операції росіяни залучили свої елітні підрозділи.

Окремо варто сказати, що росіяни неодноразово намагалися провести контрнаступальні дії, але лише остання спроба виявилася для них успішною. Це стало можливим лише з третього разу – після того, як вони зібрали туди всі свої елітні сили: підрозділи ДШВ, морську піхоту, окремі дивізії,

– підсумував Павло Паліса.

До слова, за даними The New York Times, для операції в Курській області Росії Київ використав американську зброю без відома США. Попри це, американці не припинили надавати нашій країні допомогу, зокрема з HIMARS і розвідкою.