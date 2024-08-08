Районній раді довелося спростовувати чутки про включення Суджі до складу Сумського району

"Прорив" кордону в Курській області Росії неабияк схвилював українців в мережі. Врешті-решт Сумській районній раді довелося пояснювати, що російське місто Суджа не планують включати до складу Сумського району.

Російська влада 6 серпня повідомила про прорив кордону на території Курської області. Наразі російські ЗМІ повідомляють, що загальна площа території, над якою Росія могла втратити контроль, сягнула 350 квадратних кілометрів.

Читайте також Росія була абсолютно не готова: який позитив для фронту матимуть події в Курській області

Суджу не включають до складу Сумського району

Бої в Курській області спровокували появу десятків нових мемів у мережі. Поки DeepState не поспішає оновлювати свою карту, а Генштаб утримується від коментарів, частина українців вже встигла "включити" Суджу до складу України.

Користувачі навіть опублікували фейкове "рішення" Сумської районної ради.

Фейкове рішення Сумської районної ради / Фото: соцмережі

Кількість жартів у мережі дедалі зростає, тому місцева влада Сумської області опублікувала офіційний коментар, аби не вводити нікого в оману.

В Сумській районній раді заявили, що не розглядають рішення про включення міста Суджа та Суджанського району Росії до складу Сумського району Сумської області.

Сумська районна рада офіційно повідомляє, що в проєктах рішень та порядку денному ради не мається проєкту відповідного рішення, це питання не входить до її компетенції,

– йдеться в дописі.

В районній раді також закликали довіряти офіційним джерелам інформації.

До слова, росіяни також масово скаржаться на відсутність евакуації із Суджі. На російську службу 112 надходять численні скарги. А мешканці, яким вдалося втекти із прикордонних населених пунктів, ображені на російську владу через її брехню.