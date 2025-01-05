Ми підготували неочікувані операції, – генерал армії про події у Курській області

У Курській області активізувалися бойові дії. Україна проводить нестандартні дії, що уже навіть визнали російські z-блогери. Але і росіяни вже оговталися, тому починають атакувати.

Йдуть тяжкі перемінні бої, однак Сили оборони мають перевагу й ефективно нищать ворога. Це вже, як розповів в етері 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, удар по престижу диктатора Владіміра Путіна.

Радимо прочитати Шість бригад – це значні сили: чи були готові росіяни до наступу ЗСУ на Курському напрямку

Яка ситуація на Курщині

На Курщині відбувається реалізація нової стратегії. Навіть російські z-блогери визнали, що українські війська мають нестандартні формати дій.

Ми підготували низку неочікуваних операцій, які дозволили дезорієнтувати ворога, імітація була в інших секторах,

– зазначив Маломуж.

Українське командування спочатку оперативно "повідомило" росіянам, що штурм буде на одному напрямку, але наші воїни провели його зовсім в іншому місці.

Формат передбачав комплексну взаємодію: організаційні; бойові; із залученням РЕБів та систем ППО, щоб знецінювати російську розвідку, яка майже постійно була "сліпою"; швидкі дії штурмових груп, які переміщувалися в секторах, де ворог не очікував, приміром, у Суджі.

Це все дозволило завдати удару, відкинути противника та знищити велику частину з них. Бої йдуть знову, тому що ворог уже частково оговтався і розпочинає контратаки й контроперації. Але ми тримаємо позиції, заходимо з флангів по цих секторах,

– пояснив Микола Маломуж.

Дивіться також "Наразі це на нашу користь": як війська КНДР застосовують тактику "на живця" на Курщині

Яким планам Путіна перешкодили ЗСУ

За словами генерала, йдуть тяжкі перемінні бої. Ніхто на 100% не може сказати, що відбувається цієї ж секунди. Ситуація змінюється постійно. Проте Сили оборони мають перевагу, знищуючи окупантів від одного із секторів до батальйону.

Це вже удар не тільки по формуванню, яке відтягує сили з інших напрямків свого Донецького сектору, а й потужний удар по престижу Владіміра Путіна, який зобов'язався до 20 січня витіснити українські війська з Курщини. З великою імовірністю цього найближчим часом не станеться.

Що коїться на Курщині: дивіться на карті