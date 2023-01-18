ЗСУ розбили російських спецпризначенців на Луганщині, – ОВА

Луганський напрямок один з найгарячіших зараз. Зважаючи на попередні невдачі, росіяни намагаються там підсилитись резервами і кадровими військами.

Про це 24 Каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації. Він повідомив, що ЗСУ мають невеликі просування на Східному напрямку.

До теми ЗСУ долають навалу і просуваються біля Кремінної та Сватового, – Гайдай про успіхи на Луганщині

Напрямок Сватове – Кремінна

Гайдай зауважив, що росіяни постійно підвозять резерви на напрямок Сватового та Кремінної. Напередодні голова ОВА особисто бачив розбитих окупантів на Луганщині. За добу їхні втрати становлять близько сотні особового складу і декілька одиниць важкої техніки.

До речі, це були не звичайні "мобіки", а спецпризначенці – ВДВшники, які втікали, які кидали поранених, зброю, тільки аби втекти з певного напрямку на Луганщині. Там залишилося від них насправді дуже небагато,

– додав Гайдай.

Бої поблизу Білогорівки

За словами Гайдая, неподалік Білогорівки ситуація важка, але стабільна. Українські сили оборони постійно відбивають всі намагання ворога просуватися. Росіяни постійно обстрілюють цю територію танками та артилерію, іноді навіть літаками.

Ворог зараз знищує всі населені пункти. Ми побачили Новоселівське, складається враження, що вони навмисно будинок за будинком розстрілювали, вулиця за вулицею. Нема жодного вцілілого будинку зовсім,

– повідомив мовець.

Гайдай про ситуацію на Луганщині

Ситуація біля Кремінної

Гайдай зазначив, що росіяни в напрямку Кремінної постійно намагаються вирівняти ситуацію, бо останнім часом вони повільно, але залишали там позиції. До Кремінної прибуває все більше російських резервів, мовиться не про мобілізованих, а здебільшого про кадрових військових.

Вони розуміють, що "мобіки" провалюються, тому підсилюють Кремінський напрямок вже десантними підрозділами,

– зауважив Гайдай.

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