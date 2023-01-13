ЗСУ "вирівняли позиції" біля Білогорівки, Росія намагається втримати Кремінну

У Луганській області ситуація на фронті важка, але повністю контрольована ЗСУ. Окупанти намагаються захопити Білогорівку, а також втримати Кремінну.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з боку Білогорівки наші захисники "вирівняли свої позиції". Він наголосив, що Білогорівка повністю під контролем ЗСУ.

До теми ЗСУ відбили чисельні атаки росіян біля Бахмута та Білогорівки: карта бойових дій на 13 січня

Головні бої точаться довкола Білогорівки та ділянки Кремінна – Сватове

Разом з тим, окупанти не полишають спроб захопити Білогорівку. Як сказав Гайдай, щодня наші воїни успішно відбивають наступи окупантів.

Повідомляється, що на Кремінський та Сватівський напрямки Росія перекидає додаткові резерви. Майже всі будинки у навколишніх населених пунктах зайняті російськими військовими

Однак Гайдай зазначив, що успіх на боці Сил оборони Україні. Він повідомив, що наші війська просуваються, але повільно. Причина в тому, що Росія перекинула на Кремінну кілька батальйонів десантників і важку техніку, щоб стримувати наступ ЗСУ. Крім того, ворогу вдалося підготувати оборону.

Гайдай підкреслив, що ЗСУ просуваються вперед, тому колаборанти потрохи тікають.

Що відомо про ситуацію на Луганщині