Опір на всіх ланках: як поліцейські перекваліфікувались на розвідку і нищать ворога під Бахмутом

Ухвалюючи рішення про напад на Україну, російський диктатор серйозно прорахувався. Адже ми не лише не здаємося, але й чинимо потужний опір на всіх ланках українського суспільства.

Фантастичний приклад цього – правоохоронці патрульної поліції, які перекваліфікувалися та займаються розвідкою під Бахмутом. Саме там, зокрема, і тривають найзапекліші бої.

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Як розповів поліцейський – а тепер і розвідник – Василь Коряк із позивним "Танцор", спочатку їхній підрозділ називався "аеророзвідкою", проте після кількох боїв та взяття в полон кількох росіян разом з технікою, рота називається просто розвідкою.

Аеророзвідка, яка має трофейний БТР та виганяє російських солдатів з українських посадок, це нелогічно,

– пояснив Василь.



Василь Коряк із позивним "Танцор" / Фото Ukrainian Witness

Ворог майже дійшов до будинку "Танцора" на Київщині

Василь Коряк є командиром батальйону патрульної поліції міста Біла Церква. 24 лютого 2022 року він зустрів саме у такому званні. Чоловік був мобілізований на фронт у 2015 році. На його бойовому рахунку:

Волноваха,

Новотроїцьке,

Докучаєвськ.

Також чоловік воював під Донецьком. Після демобілізації у 2016 році пів року відпочивав, а у 2017-му пішов у патрульну поліцію.

Василь має будинок під Києвом та у лютому дуже хотів захищати Україну на київському напрямку.

Російські солдати майже дійшли до мого будинку, їм залишалось всього 6 кілометрів,

– згадав "Танцор".

Після одеського напрямку його підрозділ опинився в Миколаєві, потім в Харківській області. Тепер "Танцор" та його побратими захищають Бахмут.



"Танцор" та його побратими захищають Бахмут / Фото Ukrainian Witness

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Коряк також зауважив, що він особисто брав участь у створенні Лиманського котла.

Наприкінці вересня 2022 року ЗСУ загнали в "котел" головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС Росії у районі Лиман – Ямпіль. Росіяни перед тим стали тікати з Лиману . Проте пропагандисти традиційно називали це "тактичним перегрупуванням".

"Окупант, яких ми брали в полон, м'яко кажучи, були здивовані, коли дізнавались, що ми патрульна поліція", – розповідає він.

Чим займається підрозділ патрульної поліції

Частина обов'язків "Танцора" та його підрозділу, ясна річ, залишається засекреченою. Однак, як розповів сам Василь Коряк, серед завдань його підрозділу – відстежування позицій ворога дроном. Після знаходження цілі розвідники передають координати та місце переміщення ворожої артилерії й ті починають відпрацьовувати. Підрозділ вже має у своїй роботі певні успіхи.

Це знищення зброї – мінометів, АГС (автоматичний станковий гранатомет радянського зразка, який наразі стоїть на озброєнні російської армії – 24 Канал), іншої техніки, а також живої сили противника,

– розповів командир групи розвідки Андрій Міщук.

Розвідники зізнаються, що не всі дрони повертаються з бойової задачі: деякі з них літають по декілька місяців, а є такі, що забрати вже неможливо. Однак дрони – це просто засіб ведення розвідки. Коли гине людина, то це набагато гірше.

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