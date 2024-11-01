Українські захисники відкрили "портал до пекла" для окупантів на Курахівському напрямку

Росіяни під Кураховим продовжують штурмувати українські позиції. ЗСУ знищують ворожі танки та техніку разом із десантом.

Російські війська активно намагаються прорвати оборону ЗСУ під Кураховим, атакуючи колонами бронетехніки на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал посилаючись на Ореста Дрималовського, речника бригади, в ефірі телемарафону .

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Як воїни ЗСУ відбивали атаку під Кураховим

Українські захисники, зокрема воїни Таврійської бригади, знищують ворожу техніку разом із російським десантом.

Таврійські десантники ніби відкрили портал до пекла окупантам в районі села Костянтинівка під Кураховим, і росіяни продовжують заходити туди цілими колонами фактично. Напередодні наші воїни спалили два танки і три бойові броньовані машини разом з десантом, одну машину пошкодили,

– розповів він.

За його словами, це вже третя чи четверта масована атака технікою за тиждень, коли окупанти намагаються прорвати лінію оборони в цьому районі.

Дрималовський також додав, що в одному з попередніх боїв ЗСУ вдалося знищити 12 броньованих машин, серед яких була й унікальна російська БМПТ "Термінатор", яку українські бійці довго відстежували. Її змогли пошкодити, зупинити та врешті спалити на полі бою.

Зверніть увагу! Наприкінці речник наголосив на тому, що ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою, російські війська щодня намагаються знайти слабкі місця в обороні та продовжують атаки, прагнучи посилити контроль над містом.

Нещодавно російські війська окупували населений пункт південніше Курахового і тиснуть на ще один.

Російські окупанти прагнуть контролювати Курахівську ТЕС та витіснити українські війська з Курахового. Вони хочуть перерізати трасу, що з'єднує Запоріжжя та Курахове, для порушення логістики українських сил.