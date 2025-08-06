Вони "кошмарять" без розбору: росіяни перекинули під Покровськ елітних дронарів
- На Покровському напрямку росіяни застосовують елітний загін операторів дронів "Рубікон" для масових атак безпілотниками, які тероризують як військових, так і цивільне населення.
- Штурмові дії окупантів тривають безперервно з численними атаками піхоти та дронів, намагаючись перерізати логістику та сіяти паніку серед мирного населення.
- Покровський напрямок залишається найгарячішим, лише за минулу добу українські захисники відбили 52 атаки.
На Покровському напрямку окупанти застосовують елітний загін операторів дронів "Рубікон". Він координує масові атаки безпілотниками.
Дрони ворога атакують не лише українських військових, а й тероризують цивільне населення, намагаючись дестабілізувати тилові шляхи та спричинити хаос у місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву старшого офіцера відділення 138-го центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер".
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Що відомо про появу "Рубікона" під Покровськом?
За словами "Каспера", штурмові дії окупантів у напрямку Покровська тривають безперервно: на позиції ЗСУ росіяни кидають чисельну піхоту, яку підтримують справжні "хмари дронів". На підступах до міста та на флангах українські захисники знищують ворожу живу силу, однак ворог продовжує натиск, працюю і надалі за старою схемою. За його словами там спостерігається "безмежний рух піхоти нон-стоп".
Намагаються зараз перерізати нам логістику. Вони дуже підковані під fpv-дрони. Залітають дуже далеко та кошмарять. Що ми бачимо – вони кошмарять і мирне населення. Вони навіть не розбираються, які цілі. Їхня основна задача – сіяти паніку,
– зазначив старший офіцер.
Він підкреслив, що цей елітний підрозділ атакує величезною кількістю дронів.
Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим. Лише за минулу добу українські захисники відбили 52 атаки у районі Покровська.