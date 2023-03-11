Деякі бригади росіян розгромлені, але не виведені: яка ситуація біля Вугледара

На Донецькому напрямку зараз тривають жорстокі бої. Ворог хоч і несе величезні втрати, але відступати не збирається.

Про це 24 Каналу розповів речник Таврійського напрямку ЗСУ Олексій Дмитрашківський. Він підкреслив, що для повторної спроби наступу на Вугледар противнику не вистачає сил та засобів.

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За словами Дмитрашківського, аби росіянам розпочати зараз повторний наступ на місто Вугледар, їм необхідно відновитися. Ворог там зазнає великих втрат, як в особовому складі, так і в технічній складовій. Майже повністю знищена 155-та бригада.

Це сталося вже втретє. Вперше ця бригада була знищена під Бучею, другий раз – на Донецькому напрямку, і зараз втретє вона вже розбита вщент,

– додав військовий.

Підрозділи росіян на Вугледарському напрямку

Дмитрашківський повідомив, що поповнення мобілізаційними ресурсами не дає результатів для росіян. Окупанти відмовляються воювати. Новопризначений командир 155-ї бригади був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження.

Речник Таврійського напрямку розповів, що також була знищена російська 40-ва бригада.

Однак 155-а та 40-ва бригади не були виведені, тому що останні люди, які залишилися живими, є свідками недолугості керівництва збройних сил Росії,

– наголосив мовець.

За словами Дмитрашківського, зараз на Вугледарський напрямок зайшла 136-а мотопіхотна бригада, яка теж зазнала серйозних втрат. Що більше, прибули два батальйони "Степ" і "Тигр", які після перших двох бойових зіткнень також відмовляються воювати, називаючи російське міністерство оборони "недоумками".

Велика кількість особового складу, яка була заведена на Вугледарський напрямок втратила свою бойову здатність, зауважив речник.

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Проблеми росіян з боєприпасами

Військовий повідомив, що на Вугледарському напрямку у ворога існує вічна проблема з постачанням боєприпасів.

Про це навіть заявив терорист Ігорь Гіркин в своєму блозі, де повідомив про те, що в Росії взагалі зараз існує найбільша проблема – це порох, а саме його відсутність,

– додав мовець.

Про це зокрема розповідають і Євгєній Пригожин, військовополонені, а також "інші недоблогери Росії", які час від часу приїжджають на лінію зіткнення.

"Імовірність російського наступу є хіба що з арбалетами на конях, на осликах, на чому ще залишилось в Росії воювати. Хоча недооцінювати ворога ми не можемо, тому що ворог є ворог попри те, що він використовує стару техніку, зразка 1960-х років, але це все-таки техніка, яка вбиває", – резюмував Дмитрашківський.

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