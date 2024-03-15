Бої у прикордонній Росії: Жданов сказав, у чому полягає головна проблема Кремля

Запальні вибори у Росії влаштували російські бійці-добровольці, які днями прорвалися на території Курської та Бєлгородської областей. Зокрема, у Бєлгороді 15 березня переривали так зване "голосування" через ймовірну небезпеку.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тисячі росіян вже евакуювалися з Бєлгорода.

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"З міста більше 7 000 автомобілів виїхало. За деякими даними – 7900. З'явилися загони Навального, про які взагалі ніхто не говорив і вони намагаються теж якось завадити проведенню виборів. Головне їх завдання – зрушити з місця і показати російському суспільству, що є альтернатива, є інші сили, які можуть впливати на ситуацію в Росії", – сказав військовий експерт.

Звільнення Росії

Добровольчих сил стає все більше. Раніше в рейдах до Бєлгородської області брали участь РДК та легіон "Свобода Росії". Зараз до них приєднався "Сибірський батальйон".

"Крім політичного, вони виконують і військове завдання. Якщо ми вже говоримо про бойові дії в районі Гайворона, якщо ми говоримо про те, що вони потрохи просуваються вглиб території, поки російське командування вирішує звідки знімати війська і перекидати туди", – пояснив Жданов.

Але цих військ для усіх проблемних позицій не вистачить. Основа, яка перебуває на опорних пунктах, – строковики, тервійська з мобілізованих і загони росгвардії та спецназу.

"Я так розумію, що основний опір і чинив цей спецназ, тому що ми бачили кадри, як строковики підняли білий прапор над опорником після першого вогневого нальоту артилерії танків. Про росгвардію ми чули, що вони просто знімаються з позиції і відходять, не воюють. Тому тут питання не у висновках, а де росіянам брати військо", – додав Жданов.

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