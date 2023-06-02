Це вже не Росія, – кремлівський генерал закликав бомбити Шебекіно
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Депутат держдуми Росії, генерал-лейтенант Андрєй Гурульов запропонував бомбити з повітря російське місто Шебекіно. Події, які там відбуваються, нібито відволікають від бойових дій в Україні.
Таку заяву Гурульов зробив в програмі пропагандиста Владіміра Соловйова 31 травня. Відповідне відео поширив український активіст Сергій Стерненко.
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Російський генерал хоче бомбити Шебекіно
Стерненко оприлюднив уривок з програми Соловйова, у якій Гурульов закликав почати бомбити Шебекіно.
Нічого незвичного. Просто російський генерал-депутат закликає бомбити місто Шебекіно, бо це вже не Росія,
– написав активіст.
У відео російський генерал заявив, що на обстріли зовсім не шкодують снарядів. Мовляв, він розуміє, чому таке відбувається – хтось просто хоче перетягнути частину сил та засобів окупантів у Росію, а саме на Бєлгородський напрямок.
"Я розумію, де вони концентрують війська, де вони намагаються щось зробити. Їм якось треба відпрацьовувати", – заявив депутат держдуми, не уточнюючи, хто ж ці "вони".
Попри тривожні події на російській території, Гурульов впевнений, що загарбники ще в змозі дати "потужну відсіч". Водночас вони не можуть піти у масштабний наступ чи проводити "оперативно-стратегічні удари із розсічення та охоплення цілих областей". Генерал знайшов дивовижне розв'язання проблем окупантів – почати бити по Шебекіно.
"Сьогодні треба точково душити та довбати. Прямо, у тому числі по Шебекіно. Я думаю, там авіація розбереться, зокрема планувальними бомбами. Так більше не можна. Ми бачимо ситуацію, яка є", – наголосив поплічник Путіна.
У відповідь Соловйов почав жалітися, що Україна створює росіянам проблеми. На його думку, у Бєлгородську область взагалі не треба перекидати військових. Мовляв, місцеві "мужики" зі зброєю розберуться з російськими добровольчими формуваннями.
Також, за словами пропагандиста, Росії після майже півтора року марних спроб потрібно захопити Харківську "губернію". Варто зауважити, що у часи, коли Харківщина була губернією, до її складу, серед іншого, входили землі Бєлгородської області, зокрема й сам Бєлгород.
Російський генерал закликав бомбити Шебекіно: відео
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Бої у Бєлгородській області: коротко
- Бійці легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу 1 червня заявили про "другий етап" операції "звільнення" від кремлівського режиму на Бєлгородщині. Вони розпочали рейд біля села Нова Таволжанка поблизу Шебекіно.
- Окупанти оголошували план "Фортеця", проте він провалився. Російські добровольці "накрили" путінських правоохоронців із РСЗВ "Град".
- РДК також опублікував кілька відео з рейду на території Бєлгородщини. На ньому можна побачити, як бійці їхали на новій бойовій броньованій машині.
- Наступного дня російські добровольці вдарили по скупченню російської армії у Шебекіно. На місці удару з'явився величезний стовп чорного диму.