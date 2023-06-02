Це вже не Росія, – кремлівський генерал закликав бомбити Шебекіно

Депутат держдуми Росії, генерал-лейтенант Андрєй Гурульов запропонував бомбити з повітря російське місто Шебекіно. Події, які там відбуваються, нібито відволікають від бойових дій в Україні.

Таку заяву Гурульов зробив в програмі пропагандиста Владіміра Соловйова 31 травня. Відповідне відео поширив український активіст Сергій Стерненко.

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Російський генерал хоче бомбити Шебекіно

Стерненко оприлюднив уривок з програми Соловйова, у якій Гурульов закликав почати бомбити Шебекіно.

Нічого незвичного. Просто російський генерал-депутат закликає бомбити місто Шебекіно, бо це вже не Росія,

– написав активіст.

У відео російський генерал заявив, що на обстріли зовсім не шкодують снарядів. Мовляв, він розуміє, чому таке відбувається – хтось просто хоче перетягнути частину сил та засобів окупантів у Росію, а саме на Бєлгородський напрямок.

"Я розумію, де вони концентрують війська, де вони намагаються щось зробити. Їм якось треба відпрацьовувати", – заявив депутат держдуми, не уточнюючи, хто ж ці "вони".

Попри тривожні події на російській території, Гурульов впевнений, що загарбники ще в змозі дати "потужну відсіч". Водночас вони не можуть піти у масштабний наступ чи проводити "оперативно-стратегічні удари із розсічення та охоплення цілих областей". Генерал знайшов дивовижне розв'язання проблем окупантів – почати бити по Шебекіно.

"Сьогодні треба точково душити та довбати. Прямо, у тому числі по Шебекіно. Я думаю, там авіація розбереться, зокрема планувальними бомбами. Так більше не можна. Ми бачимо ситуацію, яка є", – наголосив поплічник Путіна.

У відповідь Соловйов почав жалітися, що Україна створює росіянам проблеми. На його думку, у Бєлгородську область взагалі не треба перекидати військових. Мовляв, місцеві "мужики" зі зброєю розберуться з російськими добровольчими формуваннями.

Також, за словами пропагандиста, Росії після майже півтора року марних спроб потрібно захопити Харківську "губернію". Варто зауважити, що у часи, коли Харківщина була губернією, до її складу, серед іншого, входили землі Бєлгородської області, зокрема й сам Бєлгород.

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