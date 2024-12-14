Найгарячіших напрямків 2, – генерал-лейтенант у відставці пояснив плани Путіна

Диктатор Владімір Путін прагне захопити якомога більше територій допоки має "вікно можливостей". У пріоритеті 2 напрямки: Східний фронт і Курщина.

Для інших напрямків наразі не вистачає сил, хоча підготовка до наступу триває. Більше 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

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Про плани Путіна

Попри провал у Сирії, Владімір Путін намагається скористатися "вікном можливостей" у війні з Україною до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Він підвищує градус і кидає на фронт всі наявні ресурси, хоч росіяни й зазнали серйозних втрат за останні місяці. Вони прагнуть захопити якомога більше українських територій.

Найбільш запеклі бої йдуть на 2 напрямках: Східному фронті та Курщині. Їх визначили пріоритетом для Путіна,

– пояснив Ігор Романенко.

Росіяни також намагаються збирати додаткові ресурси на Херсонщині та Запоріжжі. Але на все одразу, як раніше, сил не вистачає. Тому поки завчасно говорити про потужні наступальні дії на цих напрямках. Підготовка триває, але вона відбувалася і місяць тому.

За словами генерал-лейтенанта у відставці, українцям необхідно організуватися і зупинити ворога. Є 2 способи:

американці мають активізуватися з допомогою в озброєнні й техніці, щоб це все допомагало діяти безпосередньо на Східному фронті та Курщині;

у прискореному порядку розв'язати питання мобілізації, тобто укомплектувати військовослужбовцями бригади, які воюють насамперед на лінії зіткнення вогню, а також сформувати резервні бригади, щоб стабілізувати ситуацію.

"Це об'єктивні закони війни, і вони вимагають швидкого розв'язання цих питань, щоб стабілізувати ситуацію. І тоді працювати над перспективами майбутніх переговорів щодо зупинення ведення бойових дій", – зазначив Романенко.

Зазначимо, за 13 грудня відбулося 205 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, тут ЗСУ зупинили 62 наступи росіян.