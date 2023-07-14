Назбирали "врожай": у ЗСУ розповіли про нові досягнення в боях на Сході

Біля Бахмуту ініціатива залишається за Силами оборони України. Вони проводять штурмові, наступальні дії, досягаючи гарних результатів та максимально зберігаючи особовий склад. Подібна ситуація на інших східних напрямках.

Військове командування добре прораховує тактичні дії. Всі рухи на фронті відбуваються лише за попереднього детального аналізу. Це допомагає зберегти життя військових та отримати кращі результати в бою. Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій.

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Ініціатива – в українських військових

На Бахмутському напрямку Збройні Сили Україні тиснуть на ворога, змушують його відступати. Ворог максимально концентрує свої зусилля на тому, щоб утримати плацдарми, підтягує резерви.

Іноді навіть намагається контратакувати в районі Берхівки, але без успіху завдяки вогневому враженню ЗСУ.

Крок за кроком звільняється українська земля з урахуванням тих факторів, що у нас немає переваги чисельної, аби швидко і якісно діяти з великими проривами. Але використовуємо навченість, мотивованість, а також кращу роботу штабів розрахунку наших операцій,

– наголосив Сергій Череватий.

Російські окупанти завдають значних вогневих ударів по позиціях українських військових. Так, за 13 липня ворог 406 разів завдав ударів ствольною реактивною артилерією.

Крім того, на Бахмутському напрямку відбулось 12 боєзіткнень. В ході них ЗСУ знищили 73 окупантів, 156 було поранено, 2 – в полоні.

Також було знищено:

2 ворожих танки;

самохідну установку "Гвоздика";

4 БМП;

реактивну систему залпового вогню "Град";

3 польові склади з боєприпасами;

легкий броньований тягач МТ-ЛБ;

2 безпілотники типу "Ланцет".

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Яка ситуація на інших східних напрямках

За останні два тижні на Соледарському напрямку ініціативу перехопили ЗСУ. В них, можливо, не такі значні просування, адже головною метою є збереження життів наших військових.

Рух іде. Ми беремо час, щоб закріпитися, верифікувати все і тоді вже доносити громадськості речі, які командування вважає за потрібне,

– наголосив Череватий.

Зауважимо, що окупанти днями оголосили, що начебто рухатимуться в бік Лиману. А зараз бої тривають в районі Зарічного та Торського. Ворог намагається прорватись на захід, ближче до Лиману.

Лимано-Куп'янський напрямок зараз є справді одним із ключових. Він давно є лідером за артилерійськими ударами. Не винятком стала й минула доба – 607 артилерійських обстрілів. Окупанти також завдали 7 авіаударів і здійснили 5 атак.

Під час відбиття атак ЗСУ 46 росіян вдалось знищити, 118 – зазнали поранень.

Знищено було:

танк Т-73;

3 міномети 122-го калібру;

самохідний міномет 240-го калібру "Тюльпан";

2 склади з боєприпасами;

5 авто, які підвозили снаряди;

контрбатарейний радар.

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