Зносять місто: Світан сказав, яке стратегічне значення для росіян має Соледар
Окупанти упродовж останніх днів активно штурмують Соледар. Вони фактично зносять місто з артилерії. Однак поки до виконання стратегічних цілей в цьому регіоні їм ще далеко.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, основне завдання окупантів на цій ділянці фронту – взяти під контроль Бахмут. Воно заважає росіянам просуватися вперед до Краматорська, щоб принаймні частково виконати стратегічне завдання – вийти на кордони Донецької області.
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Бахмут для них – як камінь. Вони не можуть його пройти, адже там дуже хороші укріплення. Тому хочуть його обійти. З півдня вони вперлися в наші оборонні редути біля Курдюмівки. Тому спробували обійти з півночі і вперлися в Соледар та лінію оборони, яка проходить вздовж річки Бахмутки,
– зазначив Світан.
Ріка виходить з Бахмута та йде в бік Сіверська. Такий природний редут та зусилля ЗСУ втримують росіян від оточення Бахмута.
Яка ситуація в Соледарі – розповів Світан: дивіться відео
Що відбувається в Соледарі
Як наголосив Світан, в українських захисників загалом дуже добре облаштована лінія оборони поблизу Бахмута, Соледара та сусідніх населених пунктів. За його словами, зараз військові стримують окупантів в районі Соледара та по всій лінії зіткнення вздовж Бахмутки.
Утім, як вважає Світан, в найближчі кілька днів цілком ймовірно, що командування може ухвалити певні рішення, що стосуються Соледара.
Думаю, що найближчими днями командування ухвалюватиме рішення або щодо проведення нової лінії фронту, або з втримування Бахмутки як рубежу, або ж залишать лінію зіткнення всередині самого Соледара. Хоч росіяни зараз артилерію його практично зрівнюють з землею,
– розповів Світан.
Яка ситуація в Соледарі: коротко
- Росія вже близько пів року намагається захопити Бахмут. За цей час вони втратили вже значну кількість військ та техніки.
- Упродовж останнього часу окупанти кинули значні сили на захоплення Соледара. Зараз підступи до міста всіяні тілами росіян. Однак вони продовжують лізти вперед.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла актуальну інформацію про ситуацію в Соледарі. Там тривають запеклі бої.