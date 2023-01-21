ССО проріджують лави окупантів в Соледарі: потужне відео бою

Російські пропагандисти все частіше озвучують твердження про захоплення Соледара. Проте місто досі перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Бійці ССО потужно нищать окупантів у Соледарі. Захисники навіть опублікували відео одного з таких боїв.

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Як проходив бій

Перестрілка між українськими військовими та окупантами відбувалась у міській забудові. Група оператора ССО разом з іншими підрозділами Сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки.

В той час, коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій, попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як нагоду прорідити лави противника.

Потужний бій у Соледарі: дивіться відео

Зазначають, що підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на цьому напрямку, фахово, знищуючи російських окупантів.

Що відбувається у місті

Росіяни постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це один з індикаторів невпевненості окупантів.

Крім того, в Соледарі ще тривають бойові дії. Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.

У британській розвідці зазначили, що ЗСУ нібито покинули Соледар. Проте Генштаб не підтверджує цю заяву. Ба більше, українські захисники нещодавно приземлили там російський штурмовик Су-25.

Радниця Командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова заявила, що Бахмут і Соледар – під вогневим контролем ЗСУ. Вона також зазначила, що наші військові вже називають Соледар аналогом Чорнобаївки.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 120 160 своїх вояк. Лише за добу українські військові ліквідували 860 окупантів.