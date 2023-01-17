Росіяни розкидаються заявами про "взяття Соледара": у ЗСУ описали реальну ситуацію

Довкола міста Соледар на Донеччині точаться запеклі бої між Силами оборони України та окупантами. У Росії поспішили заявити, що нібито захопили Соледар, однак це неправда.

Про ситуацію у місті розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що українські військові перебувають у Соледарі та дають відсіч російській армії.

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Сили оборони постійно відпрацьовують по окупантах

Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи перебувають там (у Соледарі – 24 Канал) та постійно вражають вогнем противника,

– сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ 16 січня також спростовував брехню окупантів про нібито взяття Соледара. Він наголошував, що там наші підрозділи б'ються, заподіюють постійну шкоду ворогові, й окупанти зазнають втрат.

Про те, що наші воїни нищать окупантів, повідомляв і командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр". Зокрема, 16 січня сталися три "бавовни" на складах загарбників у Соледарі.

Українські військові відпрацьовують по росіянах з артилерії. Також там активно працюють аеророзвідники.

Що відомо про ситуацію у Соледарі