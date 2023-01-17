Росіяни розкидаються заявами про "взяття Соледара": у ЗСУ описали реальну ситуацію
Джерело:Суспільне
Довкола міста Соледар на Донеччині точаться запеклі бої між Силами оборони України та окупантами. У Росії поспішили заявити, що нібито захопили Соледар, однак це неправда.
Про ситуацію у місті розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що українські військові перебувають у Соледарі та дають відсіч російській армії.
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Сили оборони постійно відпрацьовують по окупантах
Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи перебувають там (у Соледарі – 24 Канал) та постійно вражають вогнем противника,
– сказав Череватий.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ 16 січня також спростовував брехню окупантів про нібито взяття Соледара. Він наголошував, що там наші підрозділи б'ються, заподіюють постійну шкоду ворогові, й окупанти зазнають втрат.
Про те, що наші воїни нищать окупантів, повідомляв і командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр". Зокрема, 16 січня сталися три "бавовни" на складах загарбників у Соледарі.
Українські військові відпрацьовують по росіянах з артилерії. Також там активно працюють аеророзвідники.
Що відомо про ситуацію у Соледарі
- У січні найбільш активні бойові дії ведуться на ділянці фронту Бахмут – Соледар, за який Росія вчепилася зубами. Окупанти зазнають шалених втрат, але продовжують наступати.
- За даними Financial Times, під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими. Ще 10 тисяч вагнерівців отримали поранення.
- Протягом доби 16 січня Сили оборони України відбили атаки окупантів у районі Бахмута та Соледара. Росіяни хочуть захопити Соледар, щоб потім оточити українські війська в Бахмуті.
- Росіяни вже кілька разів заявляли, що буцімто окупували Соледар. Таку заяву робив і власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, який відповідає за цю ділянку фронту.
- Проте в ЗСУ та Міноборони неодноразово спростовували цю інформацію, повідомляючи, що у Соледарі тривають бої.
- У розвідці Британії заявили, що 15 січня ЗСУ утримували свої позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера".