У Судані домовилися про тимчасове припинення вогню: названо терміни

У квітні цього року столицю Судану охопили протести. Однак нещодавно там домовились про короткочасне припинення вогню.

Так, армія Судану та Сили швидкого реагування домовилися про припинення вогню з півночі 24 квітня. Він триватиме три дні. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

До теми Жорсткі бої в Судані: Захід евакуює дипломатів, а повалений президент втік з в'язниці

У Судані домовилися про тимчасове припинення вогню

За словами Блінкена, США координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, і суданськими зацікавленими сторонами, щоб підтримати міцне припинення бойових дій.

Також планують створити комітет з нагляду за переговорами, укладанням та реалізацією остаточного припинення бойових дій

Армія Судану та Сили швидкого реагування підтвердили свою згоду на припинення вогню. Там зазначили, що підтримують суданський народ і намагаються реалізувати його законні прагнення до свободи, справедливості, демократії та верховенства закону

Ми підтверджуємо нашу відданість у період оголошеного перемир'я повному припиненню вогню і застерігаємо від порушень, що тривають, другою стороною в недотриманні перемир'я,

– наголосили в угрупуванні.

Ситуація у Судані: все, що відомо