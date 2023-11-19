Ворог намагається атакувати зі всіх напрямків, – Штупун пояснив, яка ситуація в Авдіївці

За даними британської розвідки, ймовірно, нещодавні наступи окупантів привели їх до Авдіївського коксохімічного заводу, який контролюють ЗСУ. Там проходить головна дорога, яка веде до населеного пункту.

Однак, аби контролювати цю дорогу, до неї ще треба дійти. Про це 24 Каналу заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, зауваживши, що там перебувають українські захисники.

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"Там стоять наші воїни. Думаю, що вони не дадуть цього зробити", – наголосив Штупун.

Тим часом росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Ворог, зокрема, завдає авіаударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

Намагається атакувати з усіх напрямків – з півдня, зі сходу, із заходу,

– сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

За минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 26 боєзіткнень. Це дещо більше, ніж протягом 17 листопада. Окупанти кидають у наступ піхоту, проте не застосовують велику кількість бронетехніки.

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Які втрати ворога

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" протягом 18 листопада українські військові ліквідували 531 окупанта. Ще 5 росіян здалися у полон. Також наші захисники знищили 36 одиниць ворожої техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми та 2 одиниці спецтехніки. А ще – засоби ППО.

ЗСУ продовжують нищити логістичну базу росіян – склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Також у повітря "злетіли" 3 важливих ворожих об'єкти.

Контингент не закінчується

Росіяни кидають у штурм підрозділи "Шторм" та "Шторм Z". Вони йдуть попереду. А кадрові війська ворог намагається вберегти.

"Уперед йдуть якраз штурмові підрозділи, сформовані як з кримінальних злочинців, так і з новомобілізованих людей, які ще не розуміють, куди вони потрапили", – наголосив Олександр Штупун.

Окупанти мають значні втрати серед зеків. У деяких підрозділах ворога залишилося 10 – 15% від кількості особового складу, який був спочатку. Однак загарбники продовжують готувати та набирати новий контингент.

Поки що він не закінчується. Не знаю, що розказують цим людям, що з ними роблять, але ворог готує нові штурмові загони,

– додав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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