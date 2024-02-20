"Дорога смерті": боєць 110-ї бригади, який отримав поранення, розповів про вихід з Авдіївки

Близько чотирьох місяців в Авдіївці тривали запеклі бої за кожен клаптик землі населеного пункту. Однак українські захисники все ж мусили покинути місто задля збереження життів. Військовослужбовець 110-ї бригади розповів про те, як відбувався відхід з Авдіївки.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки. Він додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок.

Дивіться також Розстріл українських полонених в Авдіївці: омбудсмен терміново звернувся до ООН і МКЧХ

Історія виходу бійця з Авдіївки

Старший солдат 110-ї бригади Віктор Біляк розповів про відхід бійців з Авдіївки. Сам чоловік також отримав поранення.

Ми всі знали, що якщо когось по дорозі поранить, то він там і залишиться, бо допомога – це одразу скупчення, сповільнення. І противник це знає й очікує,

– розповів боєць.

За його словами, поранені військові, які залишилися, до останнього сподівалися на евакуацію. Захисник зауважив, шо навіть тоді, коли останні групи виходили, воїни запевняли: "та йдіть, все добре, зараз по нас приїдуть".

Втім, на жаль, цього не сталося. Як зазначив Віктор, їхній відхід з Авдіївки можна назвати "дорогою смерті або дорогою життя".

Раніше у 110 бригаді повідомили, що росіяни зобов'язались евакуювати поранених військових ЗСУ з "Зеніту" на околицях Авдіївки. Проте вороги не дотримались обіцянки. Вони розстріляли шестеро поранених українських військових на позиції Музей (на "Зеніті") на південній околиці Авдіївки.

Розстріл українських військових в Авдіївці: що відомо