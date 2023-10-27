Росія зберігає певний наступальний потенціал, – Кірбі про бої під Авдіївкою
Російська армія активувала свої штурмові дії на Сході України. Зокрема, наразі запеклі бої тривають за Авдіївку. Водночас для Сполучених Штатів такі події на фронті були передбачувані й прогнозовані.
Про це під час брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він також відзначив успіхи української армії в обороні під Авдіївкою, передає 24 Канал.
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Що сказав Кірбі про бої під Авдіївкою
Американський посадовець зазначив, що наступи росіян в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп’янська, не був для США несподіванкою. Він наголосив, що США очікують нових російських атак
Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що Росія досі зберігає певний наступальний потенціал. Щоб досягти результатів в Авдіївці та інших місцях на полі бою Росія продовжує нехтувати життям солдатів,
– сказав Кірбі.
Попри це, він зауважив, що ЗСУ змогли втриматися і досі тримають оборону, в тому числі й завдяки підтримці з боку США. Таким чином, за даними наявними у Кірбі, російська армія втратила під час наступу на Авдіївку щонайменше 125 одиниць бронетехніки, а військового обладнання на понад батальйон.
Водночас Кірбі застеріг, що росіяни можуть пробувати наступати далі й досягти "певних тактичних успіхів" у найближчі кілька місяців. За його словами, це може статися, бо загарбники кидають у бій тисячі своїх непідготовлених солдатів з низьким бойовим духом.
"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті спробують відступати під вогнем української артилерії", – наголосив посадовець.
Зрештою під час свого наступу Росія могла втратити понад 5 тисяч військових, штурмуючи позиції ЗСУ біля Авдіївки.
Яка ситуація під Авдіївкою
- Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що під Авдіївку росіяни переміщують свою бронетехніку з Півдня. Водночас, за його словами, російська армія не припиняє штурм міста, застосовуючи всі можливі засоби, в тому числі й авіацію.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни підкреслили, що під час свого штурму російська армія зазнала шалених втрат у своїх танках і бронетехніці. Експерти оцінили втрати техніки росіян під Авдіївкою у 200 військових машин.
- Варто зазначити, що Авдіївка стала ключовим напрямком для окупантів, де вони здійснюють свій наступ. Навіщо росіянам цей населений пункт і яка ціна штурму Авдіївки для Росії – читайте у матеріалі.