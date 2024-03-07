"60 ліквідованих ворогів довкола позиції": боєць розповів, якою була остання ротація в Авдіївці

Український прикордонник Владислав воював під час останньої ротації в Авдіївці. Він розповів, що окупанти під час наступу не зважали на втрати.

23-річний боєць під час останньої ротації в Авдіївці змінив декілька позицій. Військовий розповів, що окупанти били по них всім, що мали, пише 24 Канал.

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Боєць розповів, якою була остання ротація в Авдіївці

23-річний прикордонник Владислав воював під час останньої ротації в Авдіївці, яка тривала 11 днів.

Боєць пригадав, що спочатку на них йшли окупанти без броні та каски, тільки з одним автоматом та одним магазином. Згодом вороги тільки збільшували інтенсивність, окрім того – були краще екіпіровані, мали краще озброєння та більший боєкомплект.

Вони (росіяни – 24 Канал) закидали людей на ф**ш як розвідку, щоб вичислити наші позиції, а потім вже йшли підготовлені… Які вже йшли нас вбивати,

– розповів військовий.

Він пригадує, що як тільки росіяни дізнавались, де є українські військові, то у цю сторону летіла вся зброя: FPV-дрони, скиди. Військовий розповів, що були випадки, коли прилітав один Mavic, скидав сльозогінний газ, а біля нього вже відразу FPV чекав, поки наші почнуть з будівлі вибігати.

Прикордонник розповів про бої в Авдіївці: дивіться відео

За словами прикордонника, штурми росіян починались на світанку й тривали протягом цілого дня. Це орієнтовно 5 – 8 штурмів на день.

Коли ми вже вийшли, то мені люди, які були на КСП і бачили картинку з наших коптерів кажуть: "У тебе біля хати валялось орієнтовно 60 осіб"... Біля позиції, де ми тримали оборону 2 дні,

– розповів прикордонник.

Він уточнив, що за 11 днів змінив сім позицій.

"Можете порахувати, яких втрат вони (вороги – 24 Канал) понесли від 4 людей...", – сказав боєць.

Прикордонник розповів про останню ротацію в Авдіївці: дивіться відео