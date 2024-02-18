Запекла битва за Авдіївку: Сили спецоперацій показали унікальні кадри оборони міста

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України оприлюднило відео, як військові обороняли Авдіївку від ворога до останнього. Ці кадри – унікальний матеріал, який зняли в Авдіївці разом із воїнами 3-го полку ССО України.

Захисники України, відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вийшли з Авдіївки. Протягом останніх місяців в районі міста тривали пекельні бої.

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Унікальні кадри запеклих боїв за Авдіївку

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України наголосили, що оборона Авдіївки лягла на плечі тисяч українських військових з піхотних, штурмових, артилерійських бригад, різних спецслужб і сил спеціальних операцій ЗСУ.

Унікальні кадри боїв за Авдіївку: дивіться відео

На оприлюднених кадрах – повсюди дим, руїни та наслідки вибухів. Серед цього "пекла на землі" – українські захисники з величезною мужністю стоять на захисті нашої держави від окупантів.

В обороні міста брали участь бійці 3-го окремого полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. У ССО ЗСУ зазначили, що вони брали участь у боях за місто від початку і до завершення оборонної операції.

На відео, зокрема, показані кадри роботи операторів Сил спецоперацій. На них поклали чимало завдань: розвідку і спостереження, надання вогневої підтримки піхоті, роботу FPV-дронами і скиди, корегування артилерії та авіації, штурмові дії, роботу снайперів, мінування тощо.

Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти висвітлювали події в Авдіївці не так, як зазвичай: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки для того, аби зберегти життя українських оборонців. Водночас росіяни почали заявляти про начебто "хаотичну втечу".

Так, в Інституті вивчення війни зауважили, що російські пропагандисти характеризували український відхід як "неорганізований", "хаотичний". Крім цього, вони заявляли, що буцімто захопили великі групи полонених, які опинилися в оточенні. Проте аналітики ISW не знайшли жодних доказів, які б підтверджували ці заяви росіян.

Пропагандисти країни-агресорки оприлюднювали лише декілька відеозаписів з одиницями українських військових, які потрапили в полон. За словами аналітиків, вони тиражували ці відео, заявляючи про "великі групи полонених", однак це не відповідає дійсності.

В ISW зауважили, що зазвичай російські пропагандисти публікують значно більше кадрів з полоненими, адже це має для них високу інформаційну важливість, а "опубліковані кілька однакових відео суперечать гучним заявам окупантів".