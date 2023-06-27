Створюємо умови, щоб росіяни самі вийшли з бункерів, – боєць про методи ЗСУ в районі Бахмута

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наступ у напрямку Бахмута триває четвертий день. Українські військові щодня просуваються по флангах. Через те, що окупанти зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше будували ЗСУ та місцева влада, треба дещо більше зусиль та терпіння.

Та в Бахмуті є промзони, де є, зокрема, військова частина та велика промисловість. Це означає, що там є не лише підвали, але й дуже серйозні бомбосховища. Про це 24 Каналу заявив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко.

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"Нам потім доведеться чи таким самим методом як використовували вагнерівці та інші російські виродки – тобто стирати це місто. Це не наш метод, тому що ми знаємо, що цивільних мешканців невеличка кількість, але залишилася", – зауважив Лисенко.

Тому в українських армійців є лише один метод – обходити з флангів в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Озерянівки та з іншого боку – з Півночі.

Яка ситуація у напрямку Бахмута: дивіться відео

Тобто, треба брати в "кліщі", які окупанти зімкнули біля Хромового, в ще більше "кліщі", щоби вони звідти повтікали. Зважаючи на те, що на Донеччині дуже цікавий природний ландшафт – пагорби, яри, тріщини – це заважає українській армії.

Окрім того, трохи заважають тепер нашим бійцям й оборонні фортифікаційні споруди, які вони будували для оборони Бахмута. Адже нині їх зайняли окупанти й через те ЗСУ складно рухатися ударними темпами, аби росіяни звідти швидко повтікали.

Зараз ми створюємо їм умови, щоб вони самі вийшли з цих бункерів. Хто не вийде – я не винний,

– наголосив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України.

Що відбувається у напрямку Бахмута