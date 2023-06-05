Росія починає втрачати Бахмут після "захоплення" у смертоносній битві, – Sky News

Українські захисники та захисниці продовжують утримувати околиці Бахмута, попри шалений тиск росіян та постійні обстріли. Американський військовий аналітик вважає, що після так званого "захоплення" росіяни можуть втратити місто.

Про це експерт Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив в інтерв'ю. Він також прокоментував, як висоти Бахмута можуть допомогти ЗСУ.

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Смертоносна битва росіян за Бахмут може бути даремною

Українські Сили оборони продовжують чинити тиск на росіян у Бахмуті. Кофман вважає, що такими діями ЗСУ також намагаються відвернути увагу командування противника від того, аби ворог міг зосередитися на довгоочікуваному контрнаступі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно заявляла, що нині обстріли фактично залишилися на тому ж рівні, що й у розпал боїв. Окрім того, вона повідомляла, що ЗСУ дуже міцно утримують окупантів з висот над Бахмутом.

Американський аналітик підкреслив, що місто не має стратегічної цілі для ворога, проте вони не припиняли спроб захопити його. Зараз у Бахмуті відбувається ротація і, на думку Кофмана, це робиться для того, аби "утримати" місто. Він пояснив, що Росія неодноразово заявляла про буцімто "захоплення" Бахмута, але його "втрата" призведе до "політичного краху" Путіна.

У контексті ширшого контрнаступу Росія "починає втрачати" Бахмут, і вся справа може виявитися даремною,

– заявив Майкл Кофман.

Окрім того, аналітик Роман Світан також висловлював думку, що українські захисники можуть "притиснути" росіян із зайнятих рубежів на висотах Бахмута.

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