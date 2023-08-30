Запеклі бої за Бахмут та Авдіївку: чому росіяни штурмують ці міста

Ворог з останніх сил намагається тримати оборону в районі Бахмута та досягти успіхів на Авдіївському напрямку. Проте Збройні Сили дають потужну відсіч російським загарбникам.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, який наразі дислокується на Горлівському напрямку. Він зауважив, що якщо зібрати кулак на цьому напрямку, то окупанти зазнали б набагато більших втрат, порівняно з Бахмутом, Лиманом чи Куп'янськом.

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Стратегічно важливо

Авдіївка розташована на окраїні тимчасово окупованого Донецька. Окупанти не зможуть довго тримати лінію оборони, якою б міцною вона не була. Це наші військові довели на Запорізькому напрямку, попри те, що ворог готувався пів року, заливаючи бетонні укріплення.

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Авдіївка – це дуже небезпечні ворота у Донецьк. Тому ворог і намагається її захопити. Бахмут – це стратегічно важливе місто для розвитку наступних атак на Донецьку область.

Ще напередодні зими мені було зрозуміло, навіщо росіяни кидають такі сили й б'ються за Бахмут. Тоді у радіусі 30 – 40 кілометрів навколо міста-фортеці росіяни стягнули стільки війська, що їх не було де і як розмістити,

– зазначив боєць ЗСУ.

Однак зараз українські бійці успішно знищують окупантів і роблять все для того, аби оточити Бахмут. У них це виходить, але, можливо, не так швидко, як хотілося бачити.

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ЗСУ вивчили позиції ворога

Горлівський напрямок, як зауважив Ієвлєв, неперспективний для ворога, адже тут існують певні географічні складнощі. Росіянам треба форсувати водні споруди, також є висоти, з яких якісно відпрацьовує наша артилерія – не підпускає і завдає ураження по ворогу.

За останні пів року, перебуваючи на Горлівському напрямку, наші захисники вивчили всі позиції ворога. З травня Сили оборони почали якісно працювати FPV- дронами, тому окупанти були змушені відтягнути важку техніку на 5 – 6 кілометрів у глиб. З цієї дистанції ворог не може точно завдавати ударів.

"Окупанти не можуть до нас навіть наблизитися, а ми їх бачимо як на долоні. Коли ми атакуємо окупантів, то розуміємо, звідки вони будуть контратакувати", – сказав військовослужбовець ЗСУ.

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