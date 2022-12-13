Питання навіть не військове: Жданов пояснив, чому Бахмут став для Росії "другим Берліном"
Російські загарбники вже 5 місяць поспіль кидають величезну кількість ресурсів, щоб захопити Бахмут, що на Донеччині. Втім, для Росії це не військове питання, а здебільшого політичне та ідеологічне.
Окупантам потрібна бодай якась перемога у війні проти України. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
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Бахмут є політичним та ідеологічним питанням для Росії
Так, якщо загарбникам вдасться захопити Бахмут, то вони нададуть цьому такий розголос начебто їм вдруге вдалося взяти Берлін. А російська пропаганда розпіарить цю "перемогу" й буде у такий спосіб підіймати бойовий дух суспільства та запрошувати всіх до лав війська окупантів.
А Путін може використовувати це (взяття Бахмута – 24 канал) як аргумент у перемовинах з західними партнерами України,
– пояснив Жданов.
За його словами, Владімір Путін казатиме, мовляв, "можу взяти, якщо хочу". Тож, погрожуючи подальшим наступом, російський диктатор схилятиме Захід сісти з ним за стіл переговорів. Це і є політичною складовою цього питання для росіян.
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Чому саме Бахмут є таким важливим для росіян
Бахмут є однією з небагатьох ділянок, де російські загарбники здійснювали атакувальні дії. І наразі окупанти не можуть змінити напрямок своїх зусиль.
Сьогодні, як кажуть – коней на переправі не міняють – вони не можуть змінити напрямок основних зусиль, тому що якщо послаблять тут тиск на наші війська, то ми можемо перейти в контрнаступ,
– зауважив військовий експерт.
Водночас для того, щоб перекинути свою армію на інший напрямок країні-агресорці потрібен час на перегрупування військ. А у росіян цього часу немає, тому вони обрали варіант або перемога, або смерть.
Ситуація на Сході: актуальна інформація
- Росія сконцентрувала все боєздатне, що в неї є біля Бахмута, включно з ПВК "Вагнера", зеками, контрактниками, які лишилися, десантниками та спецназом. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, місто є символом незламності українців.
- У мережі шириться інформація, що 93 бригада Холодний Яр завершила своє завдання та виходить із Бахмута. Речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий пояснив, що на фронті відбувається багато подій – планові ротації, заміна підрозділів, передислокація на інші напрямки. Однак не все це потребує оголошення.
- Окрім того, ситуація на ділянці фронту Сватове – Кремінна ускладнюється. Там росіяни вживають певних дій для підсилення свого угруповання. Зокрема вони провели реорганізацію управління, утворивши у цьому районі три групи військ на базі штабів мотострілецьких дивізій.
- У Луганській ОВА розповіли, що загарбники мобілізують українців на окупованих територіях та змушують їх воювати проти ЗСУ. Російські окупанти не дивляться на вік, стан здоров'я та кількість дітей у мобілізованих.