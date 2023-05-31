Маємо потенціал, невдовзі будемо реалізовувати, – офіцер "Азова" про бої під Бахмутом

Боротьба українських сил за Бахмут триває. Щільні бої йдуть на околицях міста. Українські сили проводять оперативні дії на флангах і досягли певних результатів.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Ворог намагається потужно закидати новими регулярними військами увесь свій передній край, щоб укріпити його. І відповідно не дати українським Силам оборони рухатись далі.

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Загалом ситуація в Бахмуті залишається напруженою, але цілком контрольованою з боку Збройних Сил України.

"Ми маємо певний потенціал, який невдовзі будемо реалізовувати", – наголосив Кудряшов.

Виходять з Бахмута лише одиниці

Водночас за попередніми заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, він нібито має вивести своїх бойовиків з Бахмута до 1 червня. Раніше він жалівся, що у вагнерівців закінчуються боєприпаси, і це призводить до загибелі особового складу. Через ці проблеми Пригожин і оголосив про відхід ПВК "Вагнера".

Така інформація лунала і в лютому, і в березні, і пізніше. На сьогодні ж, дійсно, вагнерівці повністю виходять з Бахмута. Але це не результат успішної роботи ПВК "Вагнера" і це не рішення Пригожина. Вони виходять через кризу, в яку потрапили,

– впевнений військовослужбовець.

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ПВК "Вагнера" повністю сточилась об українські Сили оборони, позбулася фундаменту свого особового складу. І тому єдиний можливий їхній крок – відхід з Бахмута. Але Пригожин виправдовується, мовляв, вони це роблять, тому що "виконали завдання".

"Ні, вони не виконали завдання. Так, вони виходять, але в форматі 200-х та 300-х. І лише одиниці вагнерівців виходять на так зване "відновлення", – відзначив Родіон Кудряшов.

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