Захисники розповіли, як з "Перуна" збили російський Су-25 у битві за Бахмут

У битві за Бахмут нацгвардійці збили ще один російський літак Су-24. Захисники вразили ціль з першого пострілу.

Літак знищили бійці бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан". Для зменшення авіапарку окупантів використовували розрахунки ПТРК.

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Нацгвардійці збили російський Су-24

Ввечері 13 лютого під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила ворожий літак однією ракетою.

За словами командира дивізіону з позивним "Партизан", це сталося приблизно о 18:03. Ворожий літак завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" Су-24 знешкодили біля Бахмута.

Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома,

– зазначив командир дивізіону.

Літак збив гвардієць строкової служби старший солдат Максим, який на початку війни 6 березня знешкодив перший ворожий винищувач на Харківщині.

Варто зауважити, що за неповний місяць підрозділ ПЗРК бригади "Спартан" збив 5 повітряних цілей в районі Бахмуту. Однак попри численні втрати, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, з 24 лютого 2022 російські окупаційні війська втратили у війні проти України 298 літаків.

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