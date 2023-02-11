Нашим військам біля Бахмута нічого не загрожує, поки контролюємо Часів Яр, – полковник ЗСУ

Російські загарбники підійшли до траси Костянтинівка – Бахмут на Донеччині. ЗСУ утримують там оборону й поки Часів Яр під контролем України, нашим бійцям біля Бахмута нічого не загрожує.

Ситуація в районі Бахмута залежить від темпу просування окупаційного війська, а також його постачання боєприпасами, технікою та особовим складом. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чому Часів Яр є дуже важливим для ЗСУ

Як зазначив військовий експерт, до кінця місяця росіяни посилюватимуть тиск в регіоні, оскільки їхні війська заходитимуть кілька тижнів. Водночас пік буде в кінці лютого.

Каменем спотикання для війська країни-агресорки в районі Бахмута є Часів Яр. Це дуже хороший укріпрайон для наших захисників, оскільки місто розташоване на узвишші.

Наразі Збройні Сили утримують оборону в районі Часового Яру. Загарбники підійшли до траси Костянтинівка – Бахмут. Однак українські військові використовують цю трасу як рубіж оборони та не пропускають росіян далі на захід.

Через Часів Яр проходить кілька логістичних ланцюжків постачання Бахмутського напрямку. Поки Часів Яр перебуває під контролем українських військ, то бахмутському угрупованню нічого не загрожує. Там не буде проблем,

– сказав полковник ЗСУ.

За його словами, якщо ж окупанти доберуться до цього населеного пункту, то український гарнізон підійметься на узвишшя, відійде від Бахмута трохи західніше й вже звідти утримуватиме ворога. Тобто виконає аналогічний маневр як у Соледарі.

Утім, поки росіяни не підійшли до Часового Яру, то бахмутському гарнізону нічого не загрожує.

Світан прокоментував ситуацію біля Бахмута: дивіться відео

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