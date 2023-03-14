Поки не вдається: майор ЗСУ назвав єдиний план Росії щодо Бахмута

Бахмут зараз найгарячіша точка на фронті, запеклі бої там тривають уже декілька місяців. Оскільки російські окупанти не можуть захопити місто-фортецю, то вони зосередилися на інших діях.

Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що ситуація в Бахмуті нині гостра та напружена, але перебуває під повним контролем Збройних Сил України.

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Який план окупантів щодо Бахмута

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади нагадав, що Бахмут є фортецею в прямому сенсі цього слова. Це стосується як укріплень, так і захисту міста.

Тому єдиний логічний план, який існує в противника, – це оточити фортецю для того, щоб без прямого бою, скажімо так, позбавити всіх логістичних сполучень,

– заявив Кудряшов.

Тобто, за його словами, коли ворог не може захопити фортецю, то намагається взяти її в облогу. Тому всі основні бої наразі ведуться за логістичні сполучення.

Кудряшов розповів про план окупантів у Бахмуті: дивіться відео

Як росіяни діють у Бахмуті

Кудряшов розповів, що ворог застосовує хвильові атаки та здійснює обстріли, намагаючись взяти під контроль логістичні сполучення.

Але наразі це йому не вдається,

– наголосив майор ЗСУ.

За його словами, ситуація нині гостра та напружена, але перебуває під повним контролем Збройних Сил України. Тож логістичні сполучення функціонують, а Сили оборони вдало відбивають атаки ворога, що дається не просто так.

Воїни ЗСУ, додав він, застосовують маневрену оборону, аби не лише завдати максимального ураження ворогу, а й зберегти наш особовий склад.

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