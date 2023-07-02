Шансів у росіян не буде: генерал української армії сказав, що відбувається у Бахмуті

ЗСУ володіють оперативною ініціативою у Бахмуті та проводять не тільки наступальні, але й тактичні операції. Українські захисники орієнтуються, де росіяни можуть підтягнути резерви, та знищують окупантів.

Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, ЗСУ у Бахмуті беруть росіян "у кліщі".

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"Сьогодні ми створюємо кліщі біля самого Бахмута. Це передумова, що ми нищимо ворога у Бахмуті. Ми вже можемо говорити про те, що маємо наші вогневі точки у Бахмуті. Це диверсійні групи, снайперські групи, про які говорив Череватий", – сказав генерал.

Ворог бачитиме, що українські захисники беруть його в оточення. Перспектива для росіян гірша, ніж була у Херсоні, їм потрібно буде втікати.

Передумови широкомасштабних наступальних операцій

Микола Маломуж зазначив, що росіяни хочуть перетягнути наші сили під Авдіївку, Мар'їнку. Ворог кинув туди резерви, надзвичайно активно штурмує. Тривають тяжкі бої, але ЗСУ дають відсіч окупантам.

Генерал впевнений, що шансів на Авдіївсько-Мар'їнському напрямку у росіян не буде, як і у напрямку Лимана, Сватового, Кремінної. Сьогодні ЗСУ використовують правильну тактику:

Тактичні, наступальні або контрнаступальні операції, проведення спеціальних операцій у точках, де є слабкі місця росіян;

Підготовка флангових ударів;

Розмінування;

Підготовка комунікацій;

Знищення резервів ворога.

Це передумови до широкомасштабних наступальних операцій, які ми ще не розпочинали. Сьогодні ми практично готові до наступальних дій. Зараз наступає час активних тактичних, стратегічних дій. Ці гарячі точки знакові, щоб насамперед відтягнути сили, завдати по них ударів, визначити у цей момент неочікувані слабкі місця ворога та завдати визначальних ударів,

– пояснив він.

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