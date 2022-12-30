Бахмут – найгарячіша точка планети: українські снайпери розповіли про бої, які точаться в місті

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат.

Проєкт "Український Свідок" опублікував відео з Бахмуту, повідомляє 24 канал. Українські військові, які обороняють його від окупантів вже майже п'ять місяців, розповіли що відбувається в місті та його околицях.

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Загарбники намагаються захопити Бахмут

Російські окупанти великими силами намагаються оточити Бахмут. Бої за місто точаться аж з 1 серпня.

Росіяни не соромляться застосовувати тут будь-яку артилерію, в тому числі й важку,

– розповів один з героїв.

У відео, яке опублікував проєкт "Український свідок", можна побачити українських захисників. Бійці – снайпери, які воюють з окупантами з 2015 року.

"Росіяни пересуваються та займаються організацією наступу вночі. Спочатку обстрілюють українські позиції з РПГ, дуже люблять це робити, потім інша група підповзає до позиції та закидує її гранатами. Моя ж задача – знищувати противника на підходах", – зазначив один із захисників.

За словами військового, за одну його зміну, якщо росіяни йдуть на штурм, кількість вражених цілей може налічувати десятки окупантів.

"Вони навіть не пригинаються, тільки ховаються за будівлями та рештками місцевості", – розповів боєць.

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Вагнерівці скоро завершаться

Бійці розповіли, чим насправді є ПВК "Вагнер", яка належить "кухарю Путіна" Євгенію Пригожину.

"Це в'язні, які не мають бойового досвіду. Регулярні війська значно хитріші та обізнаніші, а вагнерівці йдуть на забій. Шлях у них тільки один – вперед, бо позаду на них чекають свої ж, які стріляють дезертирам у спину", – зауважив захисник.

За словами військових, окупанти не жаліють своїх солдатів – кидають поранених та не мають наміру їх забирати, попри те, що ті кричать та благають про допомогу.

Буряти закінчились, скоро закінчаться і вагнерівці. Подивимось, кого вони пришлють після цього,

– сміються захисники Бахмуту.

Бійці розповіли, що дуже багато росіян перевдягаються у форму ЗСУ. Враховуючи те, що лінія зіткнення постійно пересувається, буває вкрай складно не переплутати своїх та чужих.

"Росіяни знімають з наших поранених форму та бронежилети. Натомість українських поранених вдягають в російський піксель і, якщо "трьохсотих" транспортувати важко, росіяни їх просто розстрілюють. Потім з цього створюють фейки, ніби ми страчуємо російських полонених", – пояснює снайпер.

В Бахмуті залишились багато жителів. Попри перманентну небезпеку обстрілів, вони займаються буденними справами. В місті навіть працюють аптеки, ринок та інші об'єкти інфраструктури.

Комунальники також виконують свою роботу. Багато місцевих відмовляються виїжджати – люди живуть у підвалах, а бійці ЗСУ допомагають їм їжею та теплими речами.

Дивіться фото з Бахмута / Фото "Український свідок"

Бої за Бахмут: коротко