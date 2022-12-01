Бахмут – це капкан для російських окупантів, з якого не вибратися

Бахмут продовжує залишатися гарячою точкою на карті бойових дій і очевидно, що таким він залишиться ще дуже довго. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Місто-фортеця

Російські окупанти кидають численні ресурси на окупацію цього міста, намагаючись з хоч якогось просування в його околицях створити те, чого їм не вистачає дуже довгий час, – велику перемогу.

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Але складно робити перемогу з того, що затягнуло на понад пів року твої ресурси в нескінченну м'ясорубку і не відпускає досі. Розуміють у російському командуванні чи ні, але Бахмут – це капкан, з якого не вибратися.

За той період часу, протягом якого триває наступ російських окупантів на Бахмут, українські війська звільнили понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини, понад 6 тисяч квадратних кілометрів правобережної Херсонщини... А сили російських окупаційних військ, які переважають, ніяк не можуть пробити оборону ЗСУ під Бахмутом і захопити місто.

Трясовина для окупантів

Бахмут – це капкан, оскільки в його околицях перемелені вже тисячі окупантів зі складу 1 і 2 армійських корпусів, приватних військових компаній "Вагнер", "Ліга", "Редут", підрозділи 2-ї та 41-ї загальновійськових армій… Ці ресурси понад пів року сконцентровані в локації Бахмута, який не дає можливості їх використати на інших напрямках, плацдармах.

Наразі у Білорусі перебувають 9 тисяч російських частково мобілізованих, приписаних до 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Західного військового округу. Вони проходять підготовку на білоруських полігонах, після чого здебільшого їх командування планує відправити під Бахмут. Не на інший напрямок, а саме під Бахмут.

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Це свідчить не тільки про те, що в російському командуванні розуміють, що до кінця 2022 року місто їм не окупувати, а й про те, що 9 тисяч особового складу, грубо кажучи 13 БТГр, з'являться не на зовсім несподіваному плацдармі, а там, де до їхньої зустрічі давно готові.

І наразі говорити про те, що під Бахмутом кардинально може змінитися ситуація, не доводиться. Це місто продовжуватиме затягувати, як трясовина, в себе ресурси російських окупаційних військ, тоді як на інших напрямках ЗСУ звільнятимуть тисячі та тисячі квадратних кілометрів території.

Оборона Бахмута у майбутньому стане частиною воєнної історії, її викладатимуть у військових вишах. Адже саме стійкість цього міста впливає на ситуацію без перебільшення всієї зони бойових дій.

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