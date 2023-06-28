Створюємо передумови для оточення, – генерал армії про дії ЗСУ біля Бахмута

ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Українські захисники рухаються по флангах, що забезпечує можливість завдавати ударів по позиціях росіян у місті та створити передумови для оточення ворога.

Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, ЗСУ просуваються і на інших ділянках Сходу України.

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Перспективи на Бахмутському напрямку

Микола Маломуж зазначив, що ЗСУ мають великі перспективи на Бахмутському напрямку. Українські захисники застосовують правильну тактику: рухаються по флангах.

Це дає перспективу не тільки забезпечення можливостей завдавати ударів, а головне – створити передумови для оточення. Тому охопивши з флангів та маючи новітню техніку, озброєння, бити по позиціях ворога у самому Бахмуті, нищити окупантів у місті, дає перспективи їхнього відступу або панічної втечі,

– пояснив він.

Генерал підкреслив, що для цього потрібно створити передумови, щоб ворог був пригнічений, а його вогневі засоби знищені. Окупанти відступатимуть з Бахмута, а ЗСУ зможуть рухатися далі на Донецькому напрямку.

Крім того, ЗСУ просуваються і на інших напрямках, які намагається атакувати Росія. Мовиться про Вугледарський, Авдіївський напрямок, територію біля Сватового та Кремінної.

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