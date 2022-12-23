У Бахмуті загострюється ситуація, – Жданов розповів, яка ситуація на фронті

Українські захисники продовжують стійко давати відсіч ворогу. Однак росіяни не втрачають надії змінити ситуацію на свою користь і посилюють атаки на окремих напрямках.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал. За його словами, однією з найскладніших ділянок фронту залишається Бахмут на Донеччині.

Зверніть увагу Російська ДРГ прорвалася через кордон України на Сумщині: Тероборона вступила у бій

Як зазначив військовий експерт, у цьому районі російські загарбники систематично намагаються прорвати українську оборону.

У Бахмуті ситуація починає загострюватись. На східній околиці міста відновилися запеклі бої. Також тривають дуже тяжкі бої за Опитне,

– повідомив Жданов.

Росіяни залучили до атак на Сході України танки

Крім того, ворог розпочав масовані атаки в районі Курдюмівки та Озерянівки за підтримки артилерії та танків.

Олег Жданов Військовий експерт Найголовніший момент – на полі бою з'явилися танки. Це відрізняє ці бої від усіх попередніх. Раніше бронетехніка використовувалася вкрай рідко. Навіть можна було зробити висновок, що Росія береже бронетехніку, просто відправляючи у наступ в'язнів та мобілізованих.

Однак тепер росіяни активно залучають танки та артилерію до атак на українські позиції.

Олег Жданов розповів про ситуацію під Бахмутом: дивіться відео

Українські захисники утримують центр Мар'їнки

Також важкою залишається ситуація у районі Авдіївки. Як розповів військовий експерт, ворог намагається накопичувати живу силу на одній ділянці для того, щоб спробувати прорвати нашу оборону. На цьому напрямку точаться дуже важкі бої.

На додачу ворог завдає артилерійських ударів по центральній вулиці Мар'їнки.

Олег Жданов Військовий експерт Можемо зробити висновок, що центр Мар'їнки перебуває під нашим контролем і російським військам не вдалося його захопити. Протягом останнього тижня ми обговорювали, що тривають кровопролитні бої саме за центральну частину цього населеного пункту.

Жданов додав, що в умовах постійних атак з боку ворога українським військовим дуже складно тримати оборону. Однак захисникам Мар'їнки вдається стримувати противника.

Безперервна стіна живої сили біля Невельського

Крім того, російські загарбники продовжують штурмувати селище Невельське на Донеччині. Як розповів Жданов, раніше ворог міг атакувати українські позиції до 10 разів на добу, причому переважно вдень. Однак зараз росіяни атакують і вночі.

Військовий експерт припустив, що у росіян з'явилися прилади нічного бачення, що дає можливість російським військам атакувати українські позиції у темний час доби.

А інтенсивність атак зросла настільки, що коли одна атака "захлинається" і ще навіть не відкотилася назад і ворог зазнає втрат, вже висувається для атаки наступна хвиля. На наші позиції йде безперервна стіна живої сили,

– наголосив Жданов.

Обстріли населених пунктів – типова тактика росіян

Військовий експерт також оцінив ситуацію на інших ділянках фронту.

На Куп'янському напрямку – у районі Сватового – йдуть позиційні бої. Протягом останньої доби жодна сторона особливої активності не проявляла. Там триває обмін артилерійськими ударами.

– у районі Сватового – йдуть позиційні бої. Протягом останньої доби жодна сторона особливої активності не проявляла. Там триває обмін артилерійськими ударами. На Лиманському напрямку росіяни обстрілюють населені пункти. Також ворог обстрілює міста та села на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Жданов додав, що найбільше від обстрілів страждають райони Дніпропетровської області та Херсон.

"Росіяни почали дуже сильно обстрілювати Херсон. Для російських військ це звичний спосіб ведення бойових дій. Коли вони не можуть розв'язати питання з ЗСУ на полі бою, то починають обстрілювати наші міста", – зазначив військовий експерт.

Бої за Бахмут: головне