Найгарячіша точка на понад тисячу кілометрів фронту, – Жданов про бої в Бахмуті
Ситуація у Бахмуті вкрай складна, тривають жорстокі бої. Ситуація у місті за останні кілька днів суттєво погіршилась. Також тривають бої біля Григорівки, Хромового та Іванівського.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, снарядного голоду у росіян біля Бахмута не спостерігають.
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Жорстокі бої у Бахмуті
Жданов зазначив, що у Бахмуті зараз тривають найжорстокіші бої. За останні кілька днів ситуація суттєво погіршилась.
Бахмут – найгарячіша точка на понад тисячу кілометрів фронту. Найжорстокіші бої тривають саме у місті. За останні дні ситуація в самому Бахмуті суттєво погіршилась,
– сказав він.
За словами військового експерта, бої продовжуються біля Григорівки, Хромового та Іванівського. За минулу добу ворог провів безрезультатні наступальні дії у районі цих трьох населених пунктів.
"Тяжкі бої в Хромовому, але всі спроби ворога вийти на бульварну частину вулиці Чайковського провалились. Однак динаміка боїв така, що ці вулиці стають фронтом, починаючи від північної частини. Ворог, не рахуючись ні з втратами, ні з витратами боєприпасів, намагається витіснити ЗСУ з Бахмута", – повідомив Жданов.
Він наголосив, що українські захисники не перебувають в оточенні. Оснащення та комплектація наших військ триває. Також продовжується евакуація поранених.
Олег Жданов додав, що у російських загарбників поки достатньо артилерії, а снарядного голоду у ворога не спостерігають.
Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Сирський повідомив, що відбувається у Бахмуті
- Командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський знову приїхав у Бахмут. Він розповів, що українські військові у місті не лише ведуть оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає можливість нашим силам знищувати кращі підрозділи ворога і вигравати час.
- За його словами, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.
- Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач.