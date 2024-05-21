Це цвинтар, – Гайдай сказав, які успіхи росіян в Білогорівці

Ще 20 травня Росія відзвітувала про окупацію селища Білогорівка, розташованого на кордоні Луганської та Донецької областей. Утім, інформація не відповідає дійсності – українські військові не відступали.

У Білогорівці дуже активні наступальні дії. Постійно тривають достатньо потужні бої. Про це 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наголосивши, що потрібно брати інформацію винятково від Генштабу.

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Про "успіхи" росіян

На початку повномасштабного вторгнення російські військові захопили Білогорівку, а вже 19 вересня 2022 року Сили оборони відкинули ворога на околиці селища. Така операція росіян була дуже вигідною для України, адже вони тоді втратили понад 100 одиниць важкої техніки та близько півтисячі особового складу.

Порахували, що повноцінний батальйон там поклали. Білогорівка – непоганий плацдарм для росіян міг би бути. Але на сьогодні це цвинтар,

– сказав Гайдай.

Бої неподалік Білогорівки: дивіться на карті

Відтоді російська війська майже безперервно бомбардують місто. Противник фактично повністю знищив населений пункт. Залишилися лише звалища від житлових будинків та адміністративних будівель. Люди там вже давно не проживають. Росіяни давно говорять, що повторно захопили Білогорівку, але це не відповідає дійсності.

Перша битва за Білогорівку 7 травня 2022 року школа в Білогорівці Луганської області була розбомблена російськими військами під час битви за Сєвєродонецьк. Смерть щонайменше двох людей була підтверджена, водночас влада заявила, що фактична кількість загиблих наблизилася до 60.

У той час у підвалі будинку перебувало близько дев'яноста людей, які, за словами президента Володимира Зеленського, становили більшість населення селища. Будівля постраждала від російського авіаудару, внаслідок чого спалахнула, а велика кількість людей опинилася в пастці. З цієї атаки розпочався перший бій за Білогорівку.

Джерело: Вікіпедія

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