Військовий експерт сказав, коли зміниться ситуація біля Часового Яру

Протягом тижня ситуація у Часовому Яру може змінитися на краще. Якщо ліміти для роботи української артилерії збільшаться у кілька разів, то ворогу буде непереливки на своїх позиціях, коли він атакуватиме це місто.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що частина снарядів, які передбачені законом США про допомогу Україні, уже в Європі. Він припускає, що боєприпаси для ЗСУ приїдуть на склади уже за кілька днів після підпису документа Джо Байденом.

До теми Цілі – глобальніші: чи здатні росіяни захопити Часів Яр до 9 травня

"Потім будуть розподілені. У нас теж є свої арсенали, є свої запаси", – вважає військовий експерт.

На його думку, певною мірою ліміти на використання снарядів можуть підняти уже після підпису американського президента.

Удари по ворожому тилу

Відомо, що Україна отримає американські далекобійні ракети ATACMS з дальністю 300 кілометрів або менше. Це означає, що будуть удари по глибокому тилу окупантів. Наприклад, по логістичних базах росіян та аеродромах.

Це важливо, адже українські військові потерпають від російських атак керованими авіабомбами. Противник скидає на позиції ЗСУ навіть чавунні бомби.

"Ми отримуємо ЗРК та ракети ПЗРК. Це дуже важливо. Передусім, це ЗРК далекого радіусу дій, які здатні на відстані понад 100 кілометрів збивати носії цих КАБів", – зазначив Нарожний.

Що відбувається поблизу Часового Яру: дивіться на карті

Яка ситуація біля міста

Нині відомо, що загарбники перекидають боєздатні частини, які залишилися на Лиманському напрямку, на Часів Яр. Цей населений пункт – висота. Він розташований на пагорбі. Тому "брати" його окупантам дуже важко.

Вони робили спробу взяти його в "кліщі". Робили спроби зайти з Кліщіївки. Вони, на жаль, змогли захопити Богданівку та Іванівське – це північ від Часового Яру, але Часів Яр тримається,

– наголосив засновник БО "Реактивна пошта".

Ворог доволі давно перебуває за кількасот метрів від міста. Росія застосовує свою стандартну тактику – знищує абсолютно усі будівлі у Часовому Ярі.

Ворог наступає на Часів Яр