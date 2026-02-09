Сили оборони України мали успіх на 2 напрямках одночасно: огляд фронту від ISW
- Українські сили мали успіх на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках, тоді як росіяни не досягли успіху на жодному напрямку.
- Російським силам не вдається прорватися в напрямку Лимана, і вони стикаються з труднощами через непередбачувані погодні умови та перебої в роботі системи Starlink.
Російські війська продовжують наступальні дії уздовж усій лінії фронту. Українські воїни успішно стримують ворога і відкидають назад.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, українські сили мали успіх на 2 напрямках, а росіяни – на жодному.
Де просунулися Сили оборони?
Сили оборони нещодавно просунулися або змогли утримати позиції на Слов'янському напрямку.
Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 7 лютого, зафіксували удари російських військ по українських позиціях у центральній частині Никифорівки (на південний схід від Слов'янська). Це свідчить про те, що українські сили зберігають позиції в центральній Никифорівці – районі, над яким окупанти раніше заявляли про свій контроль.
Сили оборони просунулися на Слов'янському напрямку / Карта ISW
Також наші захисники мали успіх на Гуляйпільському напрямку.
Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 8 лютого, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися у східній частині Тернуватого, північно-західній частині Прилук і північній частині Придорожнього (усі – на північний захід від Гуляйполя).
Де мали успіх захисники на Гуляйпільському напряму / Карта ISW
Яка ситуація на фронті?
Російським силам не вдається прорватися в напрямку Лимана, попри постійні спроби просування малими штурмовими групами. За його словами, російські війська накопичили достатньо живої сили, щоб підтримувати безперервні хвилі атак, і, ймовірно, надалі зберігатимуть підвищену інтенсивність дій з метою захоплення Лимана.
На Слов'янському напрямку непередбачувані погодні умови ускладнюють дії російських військ. Перебої в роботі Starlink погіршують російські системи управління та застосування дронів. Водночас противник продовжує штурми малими групами й може готуватися до масштабнішого наступу, оскільки накопичує важку техніку.
На Костянтинівському напрямку окупанти користуються несприятливими погодними умовами для атак поблизу Костянтинівки.
В Куп'янську в оточенні залишаються менш ніж 50 російських військовослужбовців, майже без логістичного забезпечення.
Російські сили на Куп'янському напрямку складаються з погано підготовлених найманців і контрактників.
Окупанти продовжують штурми північних околиць Куп'янська, але не можуть просунутися. Російські війська майже щодня намагаються проводити інфільтрації малими групами з різних напрямків і рідко застосовують броньовані бойові машини.
Останні новини з фронту:
- Ворог посилює тиск на північну частину Мирнограда, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму міста.
- Російська армія просунулася у прикордонних регіонах Харківської та Сумської областей, зокрема окупувала населений пункт Дегтярне. Окупанти також досягли часткового успіху в Донецькій області біля села Никифорівка.
- Росія планує масштабний наступ влітку, використовуючи стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року. Попри підготовку до наступу, агресор стикається із серйозними проблемами з ресурсами, що ставить під сумнів його здатність реалізувати плани.
- Ворог готується до весняно-літньої кампанії та бережe резерви, вирішуючи, де їх використати далі. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, після потепління Росія намагатиметься посилити інтенсивність боїв. Основними напрямками можуть стати: південь Запорізької області (райони Оріхова та Гуляйполя) та Донецька область, зокрема Слов'янсько-Краматорська агломерація.
- Попович вважає, що ця спроба наступу може стати останньою серйозною атакою. Якщо вона не дасть результату, Кремлю доведеться обирати між новою мобілізацією або активізацією переговорів, адже з резервами у Росії ситуація складна.