Не слухай лазурних речників, їм насипали грошей, і вони кажуть, що ми ось-ось переможемо. Це не так. Зовсім не так. Зате це не заважає мститися.

Незламне місто

За п'ятьох на зупинці, у Мико. За "Азовсталь". За Бородянку. За Сєвєр. За Оленівку. За все і в потрійному рахунку.

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А за Мико ти не хвилюйся. Миколаїв їм дасть такої п***и, що вони ох***ть більше, ніж вперше. Там такі люди живуть – ти би бачив.



Наслідки обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві / Колаж 24 каналу

Там такі хлопці служать – діаманти, а не хлопці. Там у Мико такий сволочний характер, що я не можу перестати його любити.

Ситуація складна. Випускай із зубів Vogue, нам треба протриматися мінімум до весни. Я серйозно.

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