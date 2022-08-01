Нам треба протриматися мінімум до весни
1 серпня 2022 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Мартіна Бреста
Не слухай лазурних речників, їм насипали грошей, і вони кажуть, що ми ось-ось переможемо. Це не так. Зовсім не так. Зате це не заважає мститися.
Незламне місто
За п'ятьох на зупинці, у Мико. За "Азовсталь". За Бородянку. За Сєвєр. За Оленівку. За все і в потрійному рахунку.
Важливе Як Україна отримала велику допомогу від маленького балканського другаА за Мико ти не хвилюйся. Миколаїв їм дасть такої п***и, що вони ох***ть більше, ніж вперше. Там такі люди живуть – ти би бачив.
Наслідки обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві / Колаж 24 каналу
Там такі хлопці служать – діаманти, а не хлопці. Там у Мико такий сволочний характер, що я не можу перестати його любити.
Ситуація складна. Випускай із зубів Vogue, нам треба протриматися мінімум до весни. Я серйозно.
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