Росіяни далі наступають біля Соледара та пробують оточити Бахмут, але без успіху, – Міноборони

Біля ділянки фронту Бахмут – Соледар ситуація надалі напружена. Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, однак наші воїни тримають позиції.

Актуальну інформацію про ситуацію на цій ділянці фронту розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що росіяни продовжують наступ в районі Соледара.

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Росія залучила вагнерівців і регулярну армію

За її словами, мета окупантів – прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.

Крім того, Маляр зазначила, що росіяни продовжують здійснювати спроби оточення Бахмута. Повідомляється, що для цього Росія використовує загони вагнерівців та регулярних військ.

Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати,

– сказала Маляр.

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