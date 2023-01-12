Недоцільно оцінювати у відсотках, яку частину Соледара контролюють ЗСУ, – Генштаб

Пекельні бої за Соледар на Донеччині продовжуються. Однак питання про контроль міста тієї чи іншої сторони наразі оцінювати недоречно.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов. Він зазначив, що у місті йдуть зараз запеклі бої.

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У місті складна ситуація

Недоречно оцінювати у відсотковому співвідношенні, яку частину міста ми контролюємо, яку частину міста намагається контролювати ворог. Йдуть бої, запеклі бої,

– сказав Громов.

Останніми днями лунали суперечливі висловлювання щодо того, хто контролює місто, оскільки бої за цей район продовжуються.

У виданні зазначають, що коментарі Громова можуть натякати на складну ситуацію, в якій зіткнулися українські сили в місті. Вагнерівці вже заявляють, що нібито контролюють центр міста, а російські окупанти заблокували південний і північний маршрути Соледара.

До слова, в ISW зазначають, що контроль над Соледаром "не обов'язково дозволить російським силам здійснювати контроль над критично важливими українськими наземними шляхами зв'язку з Бахмутом".

Що відбувається на Бахмутському напрямку