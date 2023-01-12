Недоцільно оцінювати у відсотках, яку частину Соледара контролюють ЗСУ, – Генштаб
Джерело:CNN
Пекельні бої за Соледар на Донеччині продовжуються. Однак питання про контроль міста тієї чи іншої сторони наразі оцінювати недоречно.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов. Він зазначив, що у місті йдуть зараз запеклі бої.
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У місті складна ситуація
Недоречно оцінювати у відсотковому співвідношенні, яку частину міста ми контролюємо, яку частину міста намагається контролювати ворог. Йдуть бої, запеклі бої,
– сказав Громов.
Останніми днями лунали суперечливі висловлювання щодо того, хто контролює місто, оскільки бої за цей район продовжуються.
У виданні зазначають, що коментарі Громова можуть натякати на складну ситуацію, в якій зіткнулися українські сили в місті. Вагнерівці вже заявляють, що нібито контролюють центр міста, а російські окупанти заблокували південний і північний маршрути Соледара.
До слова, в ISW зазначають, що контроль над Соледаром "не обов'язково дозволить російським силам здійснювати контроль над критично важливими українськими наземними шляхами зв'язку з Бахмутом".
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Неподалік Соледару точаться важкі бої. У разі успішного українського контрнаступу росіяни понесуть значні втрати у військовому та інформаційному сенсах.
- До речі, про величезні втрати росіян поблизу Соледару вже повідомляло українське керівництво. Зокрема, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Але, за його словами, це не тисяча чи дві – 10, 15 або й 20 тисяч ліквідованих окупантів.
- Перед цим заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що підступи до Соледару всіяні тілами загарбників. Але це не зупиняє ворога. Він рухається буквально по тілах своїх же убитих солдатів. І попри шалену кількість бійців країни-агресорки, яких кинули на Соледар, наші захисники продовжують демонструвати міць та незламність.
- У Maxar показали, якими на вигляд є території Донеччини після обстрілів. Соледар та Бахмут перетворилися на руїни.